美国太阳能和风能发电量首次超过核能

IT之家 7 月 9 日消息，根据 SUN DAY Campaign 的一项分析报告，美国风能和太阳能在 4 月份的发电量有史以来第一次比核电站高出 17.96%。

此外，美国能源信息署 (EIA) 数据显示，4 月份清洁能源发电（包括生物质能、地热能和水力发电，并受到太阳能和风能的强劲增长驱动）占美国总发电量的近 30%。

从 2022 年 1 月到 2022 年 4 月期间，清洁能源占到了美国电力的 25% 以上。截至 2022 年 4 月 30 日，太阳能（包括屋顶太阳能）同比年增长 28.9%，而风能同比年增长 24.2%。太阳能和风能加起来年增长了 25.4%，占美国发电量的 16.6%（风能占 12.2%，太阳能占 4.4%）。

水电在 2022 年前四个月增长了 9.99%，但仅风电就比水电多提供了 70.89% 的电力。与 2021 年同期相比，煤炭发电量下降了 3.9%，而核能下降 1.8%。

IT之家了解到，SUN DAY Campaign 的执行董事 Ken Bossong 表示： 尽管面临新冠疫情、电网接入问题和全球供应链中断等不利因素，太阳能和风能仍处于增长状态。