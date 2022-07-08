特斯拉太阳能屋顶安装速度缓慢，不及目标 4%

IT之家 7 月 8 日消息，2017 年，特斯拉在收购太阳能发电公司 SolarCity 后，曾计划每周安装 1000 个太阳能屋顶。然而在 5 年之后的今天，Electrek 称，特斯拉太阳能屋顶安装速度远不及预期。

据 Electrek 报道，特斯拉在 2022 年第二季度部署了 2.5 兆瓦的太阳能屋顶。这相当于特斯拉上个季度安装了约 260 个中型（9.6 千瓦）太阳能屋顶，即每周安装 20 个。即使假设每个太阳能屋顶的功率只有 5 千瓦，特斯拉每周安装的太阳能屋顶也只有 38 个左右，这还不及目标的 4%。

据 Techcrunch 报道，特斯拉太阳能屋顶安装进度缓慢可能跟屋顶安装难度与供应链问题有关。Techcrunch 称，马斯克表示安装太阳能屋顶并没有一个标准流程，并且其严重低估了某些屋顶的安装难度。同时，特斯拉报告称其 2022 年第一季度太阳能部署量大幅下降，该公司把此次下降归结为某些太阳能组件进口的延误。值得一提的是，特斯拉去年称，因为其调整了太阳能屋顶的结构，增加了屋顶的复杂性，因此太阳能屋顶将从 6.5 万美元上涨到 7.5 万美元。

IT之家了解到，太阳能屋顶属于光伏发电的一种，其将屋顶和光伏合二为一，直接将太阳能电池嵌入屋顶瓦片，而不是在现有屋顶上安装太阳能板。马斯克曾称，太阳能屋顶将成为特斯拉的下一个杀手级产品。