传音 TECNO Camon 19 Pro 蒙德里安版发布：背板采用独特几何图案设计，在阳光照射下会变色

IT之家 7 月 9 日消息，继传音 TECNO Camon 19 系列首次亮相之后，该公司推出了 TECNO Camon 19 Pro 特别版，具有独特的背板设计。

TECNO Camon 19 Pro Mondrian Edition（蒙德里安版） 拥有独特的背板，当暴露在太阳光线下时会改变颜色。它依赖于多色光异构技术来“遵循太阳中颜色变化的几何图案”。

TECNO Camon 19 Pro 蒙德里安版不仅可在阳光下改变颜色，在室内和室外暴露于任何类型的光线时也会做出反应。在正常设置下，手机背面全是白色，中间有直线和直角。然而，当光线照射到它时，受荷兰画家皮特蒙德里安艺术风格启发的设计由此展现。

TECNO 与波士顿美术博物馆合作揭开这款设备的面纱：

在规格方面，TECNO Camon 19 Pro 蒙德里安版设备与常规的 Camon 19 Pro 没有区别。搭载了 6.8 英寸 IPS LCD 屏幕，支持 120Hz 刷新率。该手机采用了基于 12nm 的联发科 Helio G96 芯片以及 8GB 内存和高达 256GB 内部存储。它还配备了 5000mAh 电池，支持 33W 快速充电。

在背面，TECNO Camon 19 Pro 搭载了一个 64MP 主摄像头、一个 50MP 长焦镜头和一个 2MP 深度相机，前置 32MP 自拍摄像头。TECNO 声称该设备的后置摄像头配备“首款带有 RGBW 传感器的高清晰水晶敏感镜头”，以挑战夜间摄影中最好的 Android 拍照手机。

TECNO 声称这是“世界上第一款使用‘阳光绘图’技术让手机在阳光下改变颜色的智能设备”。

TECNO Camon 19 Pro Mondrian Edition 将于 7 月与 Camon 19 系列其他版本一起上市，计划登陆非洲、拉丁美洲、中东、东南亚和南亚地区。

作为礼品套装的一部分，TECNO 还将在包装盒内随附 TECNO Sonic 1 耳机，该耳机支持长达 50 小时电池续航时间。