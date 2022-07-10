《英雄联盟手游》星光公测将于 7 月 16 日开启：“元素峡谷”将正式成为所有模式默认地图

IT之家 7 月 10 日消息，英雄联盟手游官方宣布，7 月 16 日「星光公测」开启。

英雄联盟手游称，《英雄联盟手游》不删档测试将要结束，在即将到来的 3.3 新版本中，“元素峡谷”正式成为所有模式的默认地图，全新“星之守护者”降临峡谷，“排位系统优化”“峡谷之巅”以及“新英雄”等内容陆续降临。

下面是视频：

据英雄联盟手游官方介绍，3.3 版本“星光闪耀”即将于 7 月 15 日正式上线，峡谷之巅将随 3.3 版本更新后加入到排位赛之中，不仅有丰厚的排位币奖励，更有专属升级特效等待召唤师解锁~

召唤师首先需要拥有 20 名英雄，并在普通排位达到钻石 IV 段位后，才能拥有解锁资格，开启峡谷之巅的战斗。赛季持续时间为三个月，并且要在当前赛季到达钻石段位的召唤师人数达到要求后，峡谷之巅才会正式开启。结束时间与排位赛赛季同步，结束时按当前赛季达到的最高等阶结算相应奖励。

召唤师在峡谷之巅进行排位时，还需要注意的是峡谷之巅只允许召唤师进行单排！并且为了减少“演员”等不文明游戏行为的出现，选人界面和对局中将用代号代替召唤师昵称，结算时才会正式显示昵称。

峡谷之巅具有全新的专属段位等阶与排行榜单，且排行榜每日凌晨结算并刷新一次，积分前 1000 的上榜。其中，峡谷之巅分为 6 个专属等阶：开拓者，挑战者，超越者，征服者，不灭者，传说。除传说段位为单独等阶，峡谷之巅积分无上限之外。其他段位都分四个子等级，提升 200 分晋级一个等级，每提升 800 分晋升一个等阶。

在该版本中，原有的排位赛机制中的定级赛系统将会移除，定级赛前几次胜利的部分额外奖励将转移到赛季征程晋级奖励页签中的英雄旅程中。新手召唤师可以在英雄旅程中获得丰厚的排位成长福利以及更加清晰的成长目标，回归召唤师在英雄旅程中也将获得按场次和段位提升发放的回归奖励。

在新赛季，排位钻石以上段位不再用胜点制，改为和钻石以下段位一致的升钻制。同时，海克斯能量系统将会覆盖所有段位，当通过积攒海克斯能量，攒够两颗海克斯护盾后，后续每积攒一个海克斯护盾将直接转化为一颗钻。