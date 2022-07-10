多款育碧游戏下架 Steam，已关闭在线服务和 DLC

IT之家 7 月 10 日消息，育碧已经从 Steam 下线几款较旧的游戏，包含《刺客信条：解放 HD》《太空镖客》《纪元 2070》和《猎杀潜航 5：大西洋之战》等。

IT之家了解到，育碧上周发布公告，表示将关闭 15 款老游戏的在线服务及 DLC 功能，其中就包含这批下架的游戏。

值得一提的是，育碧游戏的服务器常以不稳定而闻名。现在看来育碧有意关闭更多服务器，他们还发布了一份概述，强调了其中部分游戏及其在线服务将于 2022 年 9 月 1 日关闭。

育碧表示：“关闭一些老游戏的在线服务使我们能够集中资源为正在玩更新或更流行游戏的玩家提供出色的体验”。

当然，关闭这种旧游戏的在线业务也不是不能理解，但目前的核心问题育碧还要切断对用户已拥有的 DLC 的访问权限，在玩家群体中引起争议。

其实此前已有过类似的先例，早在去年 7 月《魔法门 10》就因关闭在线服务后导致 DRM 加密失效，无法顺利启动，育碧干脆直接将其从 Steam 上下架。好在 10 月时修复了无法游玩的 bug，便重新上架 Steam。

此外，目前育碧 PC 端仅下架了 Steam 版，而自家商城则正常售卖，因此有外媒认为此举很大可能是育碧防止在线服务关闭后出现难以修复的 bug 而导致大量差评（毕竟育碧商城自家没有打分功能），为了保险起见就先行从第三方平台下架。

育碧宣布，自 9 月 1 日起，以下游戏将停用在线服务：