台积电法说会将于 7 月 14 日召开，市场聚焦 3nm 量产进度等

IT之家 7 月 10 日消息，台湾《经济日报》称，台积电法说会定于 14 日召开，市场聚焦第三季度成长展望、海内外扩产与 3 纳米量产进度等。

上周，台积电公布了 6 月份的营收报告，台积电 6 月营收新台币 1758.74 亿元，较 5 月减少 5.3%，为单月营收次高水准，较去年同期增加 18.5%； 台积电第 2 季营收 5341.41 亿元，较第 1 季增加 8.76%，创单季新高，表现优于财测预期。

尽管整季表现仍优于预期，但月减消息依旧引起市场注意。

由于悲观氛围，半导体分析师陆行之就向台积电喊话，本周法说会台积电不应该浪费时间在回顾过去的营收数字，而是应赶紧聚焦未来展望。

IT之家了解到，台积电总裁魏哲家今年初就曾指出，未来几年的复合年成长率将有 15~20%。只不过，随着今年下半年景气面临逆风，消费端需求急转直下，加上通膨、俄乌冲突等因素干扰，台积电是否会修正未来几年的展望预计将会成为法人关注焦点。

根据 TrendForce 调查，晶圆代工产业正不断出现砍单浪潮，首波订单修正来自于大尺寸驱动 IC 及触控面板感应芯片（TDDI）。

TrendForce 指出，近期消费型应用的 PMIC（电源管理芯片）、CIS（CMOS 影像感测器）、还有部分 MCU、SoC 砍单潮也逐渐浮现，部分代工厂的产能利用率已经从满载开始滑落。

展望 2023 年，TrendForce 认为经过长达两年半的芯片缺货潮后，5G 手机、5G 基站、电动车渗透率增加、还有云端服务器等需求，仍能持续支撑晶圆代工厂产能利用率在 90% 以上。