马斯克的头疼事：特斯拉近 90 天离职员工中有 20% 加入了竞争对手公司

7 月 11 日消息，最近，特斯拉又解雇了大约 200 名员工，他们负责开发特斯拉 Model 3 等电动汽车的自动驾驶系统。招聘平台的数据显示，其中不少被裁的特斯拉员工去了电动汽车领域的其他公司。

今年 6 月初，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 表示，特斯拉需要裁掉 10% 的受薪员工。这些被裁员工无疑仍然需要工作。当一个人的简历中拥有先进电动汽车制造商的高端软件编程经验时，往往会成为其他电动汽车制造商眼中的香饽饽。

相关招聘数据显示，虽然大部分特斯拉前员工都离开了汽车行业。但对于选择继续留在电动汽车行业的特斯拉前员工来说，他们直接与老东家展开竞争。据粗略统计，截至目前，在过去 90 天的时间里，共有 457 名员工离开特斯拉。其中，有 90 名入职 Lucid 和 Rivian 等电动汽车创企，剩余人员则去了福特或通用等传统汽车制造商。

这意味着，从特斯拉离职的员工中，有 21% 的人在为竞争对手工作。如今，特斯拉在电动汽车领域面临的竞争愈演愈烈。福特的 BlueCruise 软件和 Autopilot 一样好，而 Mach E 开始逐步成为 Model Y 的可靠替代品。Rivian 虽然在销量上苦苦挣扎，但可以说是当下炙手可热的电动汽车制造商。Lucid 汽车的续航里程则远超过 Model S。

作为全球最大的科技公司，苹果也在研发电动汽车。在特斯拉努力捍卫其市场主导地位的同时，其他品牌也在加紧步伐，准备从中分得一杯羹。

特斯拉希望解决这一问题。公司坚称赛博电动皮卡和新款电动跑车即将上市，Semi 电动卡车随时会上路，还准备推出全新的全功能超级充电站。这一切都表明特斯拉正在实现多元化，并努力兑现其承诺。但特斯拉能否在留住人才的同时做到这一点，则完全是另一个问题。