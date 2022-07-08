特斯拉亚太区调整结构，中国区总经理同时晋升为副总裁

7 月 8 日晚间消息，新浪科技获悉，特斯拉亚太区的汇报结构已经调整，亚太区市场的国家经理从此前的向美国汇报改为向特斯拉大中华区总裁朱晓彤汇报。负责销售业务的特斯拉中国区总经理王淏已经晋升为特斯拉中国区副总裁，这是此次唯一涉及中国区的高管调整。

特斯拉亚太区包括的国家市场包括新加坡、日本、韩国、澳大利亚和新西兰。就销量而言，澳大利亚是亚太区最大的市场。但相比较中国、美国和欧洲，这些市场的体量仍然很小。这些市场销售的的 Model Y 和 Model 3，有一部分是来自于上海超级工厂。

在 6 月中旬，特斯拉解雇了原新加坡地区经理，并在当地开启新的招聘，招聘职位超过 7 个，包括一名负责新加坡公共关系和零售活动的营销专家，一名交付业务专家，一名销售助理和一名负责企业社会责任的项目主管。这被认为是为这一次汇报关系调整做准备，新加坡市场的体量在亚太区中相对是最小的。

在这一轮调整中，特斯拉中国区总经理王淏晋升为中国区副总裁，晋升后他的职级与特斯拉对外事务副总裁相当。王淏也是这一轮变动中唯一涉及的中国区高管。大中华区总裁朱晓彤的职务没有发生变化。

今天，乘联会公布了 6 月的中国汽车销量数据。特斯拉中国的销量为 78906 辆，同比增长 138%。6 月，特斯拉国内交付量达到了 77938 辆，同比增长 177%。2022 年上半年，特斯拉上海超级工厂共生产近 30 万辆汽车，半年交付量已经占据 2021 年全年交付量的 6 成以上，其中海外交付近 10 万辆。