徕卡创 100 多年历史上最佳财年业绩，营收增长 16%

IT之家 7 月 11 日消息，日前，徕卡相机集团宣布以创纪录的经营业绩结束了 2021/2022 财年（2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日）。与上一年相比，营业额增长了 16% 以上，达到 4.5 亿欧元（约 30.64 亿元人民币），实现了公司 100 多年历史上最好的业绩。

据 Leica Camera AG 首席执行官 Matthias Harsch 称，销售回报率也有显著增长。尽管过去的一年那存在新冠病毒疫情及其对供应链和零售部门的影响，徕卡仍能够加速国际营收增长。

官方表示，这一增长的一个重要因素是全球销售和零售网络以及在线业务部门的扩张。徕卡现在在全球经营着近 100 家单一品牌专卖店。Matthias Harsch 表示， “我们相信，我们的“德国制造”产品满足了消费者对高质量可持续品牌的强劲增长需求，我们的新产品类别将激发年轻目标群体对徕卡摄影世界的热情。”

随着最近宣布与小米在相机开发领域建立战略合作伙伴关系，徕卡正在加强其在面向未来的技术，如图像处理、图像质量调整和计算成像。徕卡和小米之间技术合作的目标是在智能手机摄影领域定义新的拍摄质量和性能标准。

IT之家了解到，小米最新的顶级旗舰手机 —— 小米 12S Ultra 为小米和徕卡联合研发，有徕卡专业光学镜头和徕卡原生双画质。该机现已上市，售价 5999 元起。