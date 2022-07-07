徕卡京东官方旗舰店首页展示小米 12S / Ultra 系列手机

IT之家 7 月 7 日消息，近期小米 12S 系列正式发布，包括小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra 三款手机，全系搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，更有徕卡专业光学镜头、徕卡原生双画质等。在影像方面，小米官方更强调是小米和徕卡联合研发。

网友发现，徕卡京东官方旗舰店首页展示了售价 46900 元的徕卡 Q2 记者版相机，“纪实摄影 | 低调内敛”，而下面就是小米 12S 系列的预览图片，不过点击“前往了解”之后，并非是徕卡官方旗舰店在销售小米 12S 系列手机，而是推荐跳转到小米京东自营旗舰店。

影像方面，小米 12S 与 12S Pro 将广角主摄升级到了索尼 IMX707，配备夜枭 2.0 算法，其 CyberFocus 追焦系统支持 30 张 / 秒闪电连拍，新机首发夜景疾速抓拍，通过徕卡 Summicron 认证，拥有徕卡经典、徕卡生动双画质风格、内置徕卡自然、徕卡鲜艳、徕卡单色、徕卡单色 HC 4 款徕卡滤镜等。

小米 12S Ultra 在影像方面配备徕卡专业光学镜头，首发索尼 IMX989，1 英寸大底专业主摄，支持 OIS 光学防抖。此外，小米 12S Ultra 配备 48MP 超广角（IMX586，等效 13mm）+48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）。