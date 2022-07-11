拳头游戏发布全新“星之守护者”专辑，完全开放版权

IT之家 7 月 11 日消息，据拳头游戏官方消息，拳头游戏音乐制作的“创作无忧”音乐系列 ——《Sessions (乐辑)》系列最新作品《Sessions: 星之守护者》已上线 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌以及其他和腾讯音乐集团共享版权的音乐平台。

官方表示，《Sessions》作为拳头游戏音乐的系列音乐专辑，与多种音乐流派的优秀艺术家 / 制作人合作，包含各种风格、制作精良的乐曲，允许全球玩家及内容创作者免费使用，旨在以前所未有的乐曲版权开放程度，为玩家及游戏、音乐、娱乐等领域内容创作者实现创意的素材与灵感。伴随本次全新专辑发布，拳头游戏音乐将同时在哔哩哔哩，微博，抖音平台开启创作者鼓励计划，鼓励大众使用《Sessions：星之守护者》专辑中的免费版权音乐，作为素材或灵感创作作品。

IT之家了解到，《Sessions：星之守护者》是该系列的第三张专辑。玩家和乐迷们将欣赏到一系列电子舞曲风的音乐，涵盖了 glitch pop，future funk 和 kawaii bass 等音乐元素。此前发布的两张以 Lo-Fi 作为主打曲风的专辑《Sessions:Vi》和《Sessions:Diana》在全球主流平台上收获了超过 4300 万的点击量。

本次全新的《Sessions》系列围绕星之守护者主题展开，为活动中的几位核心人物进行背景故事的补充，通过一场音乐之旅，探索星之守护者英雄们的身份选择，让玩家和这些人物建立更深层的情感联结。与生命攸关的宏大威胁相比，拳头游戏星之守护者 2022 更想深入到与日常生活紧密相关的矛盾当中，探索身份认同、成长和承担新责任的主题。作为英雄联盟宇宙今年规模最大的活动，星之守护者 2022 将于 7 月 15 日在《英雄联盟》端游及《英雄联盟手游》正式上线。