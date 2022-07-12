消息称摩托罗拉 moto X30 Pro 海外命名为 Edge 30 Ultra，售价约 6056 元

IT之家7 月 12 日消息，6 月 30 日，摩托罗拉官宣 moto X30 Pro 手机，号称其为“超写实影像大师”，采用了 35mm、50mm、85mm 三个不同焦距的镜头，预计将于 7 月发布。

今日，消息人士 Nils Ahrensmeier 称，moto X30 Pro 将会登陆海外市场，其国际版命名为 moto Edge 30 Ultra。同时，该机 12GB+256GB 版在欧洲售价为 899 欧元（约 6056 元人民币）。

IT之家了解到，7 月 4 日，联想中国区手机业务部总经理陈劲通过社交媒体表示，moto X30 Pro 将搭载高通骁龙 8 + Gen 1 处理器。跑分截图显示，moto X30 Pro 型号为 XT2241-1，安兔兔跑分达 1114761。此后，陈劲又在预热该机型时称，moto X30 Pro 的传感器采用了 1/1.22'' 的超级大底，为行业前列水平。并且陈劲称这一次将给到大家 moto 的影像表现巅峰。

目前，moto X30 Pro 已通过 3C 认证，认证显示该机配备 125W 充电器。另据数码博主 @数码闲聊站 此前爆料，moto X30 Pro 采用 6.67 英寸 FHD+ 分辨率 144Hz 高刷 OLED 单孔曲面屏。机身背部为矩阵相机模组，共有三颗摄像头，分别为一颗 2 亿像素主摄，一颗 5000 万像素镜头和 一颗 1200 万镜头。