小米应用商店宣布停止收录并处理清理类应用，同时打击“热更新违规”App

IT之家 7 月 12 日消息，今日，小米应用商店宣布持续开展“App 侵害用户权益治理”系列行动，同时启动“通过热更新能力从事违法违规行为”的排查专项。

App 侵害用户权益治理



IT之家了解到，小米应用商店官方表示，近年来，App 违规收集与使用个人信息、过度索权与频繁骚扰等侵害用户权益的问题仍时有发生。小米应用商店将开展“App 侵害用户权益治理”系列行动，对在架 App 进行隐私安全合规方面的检查。

截至 6 月 30 日，已完成全量在架应用的隐私安全问题检测，在协助开发者完成合规修改的过程中，对共计 11375 款无法联系、拒不整改的应用进行下架处置。

同时，清理类应用为“频繁恶意弹窗”、“侵害用户隐私”等用户投诉的高发区，严重侵害了小米用户合法权益和 MIUI 系统体验。本次“App 侵害用户权益系列治理行动”也将针对在架、非在架清理类产品，进行集中排查与治理。

小米应用商店将从即日起停止清理类应用收录，并从 2022 年 7 月 12 日起逐步推进下架等处理措施。

下一步，小米应用商店还将开展针对“SDK 隐私合规问题”的专项检测行动，重点针对“App、SDK 违规处理个人用户信息”等问题进行专项整治，对于存在问题的应用，优先引导开发者在规定期限内自行整改，对整改逾期或拒不配合等问题 App 将进行处理。

“通过热更新能力从事违法违规行为”的排查专项

小米应用商店官方指出，互联网行业中，保护用户的软件体验和信息安全，已逐渐成为行业趋势。在过往的检测和巡查行动中，小米应用商店发现大量违规应用通过“热更新”的技术方式，从事违法行为。“热更新违规”也是用户举报和反馈的高发区。

目前，由于“热更新”能力技术隐蔽性强，常被不法开发者用于技术对抗，绕过监管和检测。小米应用商店称坚决支持肃清此类通过“热更新”手段从事违法违规行为的应用，并积极建设技术能力和制度手段来整治“热更新违规”产品。

接下来，小米应用商店将开展为期一年的“通过热更新能力从事违法违规行为”的排查专项行动。对集成“热更新能力”或“安装和执行可更改应用特性 / 功能代码”的产品，进行持续的巡查和检测，对明确识别存在违规行为的产品进行下架和必要手段处置。