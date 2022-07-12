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联想陈劲曝光摩托罗拉 Razr 2022 真机，确认取消下巴设计

2022/7/12 15:03:46 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家7 月 12 日消息，今年 4 月份，联想中国区手机业务部总经理陈劲表示新一代摩托罗拉 Razr 折叠屏旗舰已在路上，今日陈劲曝光了该机的发布会彩排画面，真机也一同曝光。

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陈劲称，摩托罗拉 Razr 2022 采用折叠屏设计，合蕴新生，开展未来。同时，图片显示摩托罗拉 Razr 2022 将取消此前的下巴设计，屏占比大大提升。

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昨日，陈劲称其正在主力测试另一部手机，而摩托罗拉 Razr 2022 仅用来刷微博、偶尔微信和接快递电话，在三天没有充电后，摩托罗拉 Razr 2022 剩余电量 63%。值得一提的是，此前有博主爆料摩托罗拉 Razr 2022 配备 2800mAh 电池，但被陈劲否认。

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IT之家了解到，此前 @evleaks 曝光了摩托罗拉 Razr 2022 的真机上手画面。详细配置方面，爆料显示，摩托罗拉 Razr 2022 将采用 6.7 英寸 OLED 柔性打孔显示屏，支持 FHD + 分辨率与 120Hz 刷新率，前置 3200 万像素摄像头，后置 1/1.5 英寸传感器尺寸的 5000 万像素主摄，辅以 1300 万像素摄像头。性能方面，摩托罗拉 Razr 2022 搭载高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，配备 12GB 内存。

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关键词：Razr 2022摩托罗拉

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