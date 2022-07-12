微软：Microsoft 365 Office 应用将彻底停止支持 Win7/8.1 / Server 2008 R2

IT之家 7 月 12 日消息，微软会定期推出 Microsoft 365 应用程序更新，包括 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams、OneNote、Visio 等。这些更新受微软的现代生命周期策略管理，这意味着只要客户根据产品的服务和系统要求保持最新状态，并拥有使用所述软件的许可证，产品就会继续获得支持。根据此政策，Microsoft 365 应用程序将在 2023 年 1 月停止对三款旧版 Windows 操作系统的支持。

微软已发布公告称，从 2023 年 1 月 10 日起，Microsoft 365 应用程序将彻底停止支持 Windows 7、Windows 8.1 和 Windows Server 2008 R2 系统 。

尽管上述操作系统上的 Microsoft 365 应用程序已经不受支持，但它们仍然会收到客户付费版的扩展安全更新 (ESU) 计划下的升级。该计划于 2023 年 1 月 10 日对上述三款操作系统停止支持，因此 Microsoft 365 应用程序也将在同一天完全停止支持。除了无法访问安全更新外，新的安装也将被阻止。

正如预期的那样，唯一的解决方案是立即更新到受支持的新款 Windows 操作系统，比如 Windows 10 和 Windows 11，微软鼓励客户查看支持阵容，以确定哪种操作系统最适合他们的支持和兼容性需求。