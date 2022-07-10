微软承认 Win11 上 Outlook 存在搜索问题，部分邮件受影响

IT之家 7 月 10 日消息，微软更新了一份 Office 文档，并发布了关于 Outlook 已知问题的通知。

根据该公司调查结果，使用 Windows 11 的 Outlook 桌面用户可能会遇到搜索方面的问题。据称是 Outlook 有可能搜不出来最近一段时间的电子邮件。

微软表示，微软 365 和连接的 Exchange 账户不受影响。该 Bug 影响 POP、IMAP 和脱机 Exchange 帐户，这些帐户使用本地 Windows Search 服务来索引和定位电子邮件。

微软目前正在调查这个新 Bug。微软建议用户禁用 Windows 的桌面搜索功能，从而强制 Outlook 切换到内置的搜索服务。

IT之家了解到，你可以通过以下操作来实现：

按 Win + R 和键入 regedit。

到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows 并选择编辑 > 新建 > Key。

将新键重命名为 Windows Search。

选择 Windows 搜索键，单击“编辑 > New > DWORD 值”。

将新值重命名为 PreventIndexingOutlook 并按 Enter。

打开 PreventIndexingOutlook 值并将其值数据更改为 1（0 恢复更改）。

单击 Ok 保存更改。

关闭注册表编辑器并重新启动 Outlook。

值得一提的是，去年也曾经发生过类似的情况，当时主要是 Windows 11 首个预览版与其不兼容。