Epic 确认虚幻引擎 5 将获得微软 DirectStorage 支持

IT之家 7 月 12 日消息，根据此前演示，微软 DirectStorage API 显示出巨大的潜力，这些演示展示了该技术在性能上明显领先于旧版 Win32。《Forspoken 》是第一款宣布支持下一代存储 API 的游戏，在某些场景下性能提升高达 70%。然而，该游戏又一次被推迟，因此等待 DirectStorage 到来的时间变得更长。

然而，围绕这项技术也有一些积极的消息。最近，在“Ask Unreal Anything”问答环节中，Epic Games 的图形工程研究员 Brian Karis 确认，虚幻引擎 5 (UE5) 将获得微软 DirectStorage 支持。

尽管在此期间没有给出具体时间，但 Karis 确实提供了关于该技术如何帮助塑造 UE5 和基于它的下一代游戏的想法。他解释说，一旦下一代存储 API 得到 Nanite（虚幻引擎 5 的虚拟化几何系统）的适当支持，DirectStorage 就可以在虚拟纹理 (VT) 方面提供帮助。另外虽然不是必需，但关于 Nanite 的 UE5 文档也建议将 VT 与下一代几何 Nanite 实现一起使用。

“问题：有没有计划将 DirectStorage 直接集成到引擎中？ 回答：是的，虽然我不能评论是什么时候。当 UE 文件系统很好地获得 DirectStorage 支持时，Nanite 和 VT 将首先使用它。”

从目前的演示来看，虚幻引擎 5 令人印象深刻，再加上微软 DirectStorage 大大提高的 I / O 吞吐量等，两者可以继续成为天作之合。