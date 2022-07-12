网友 P 图微软 Win11“EdgeOS”，差点就让人信了

IT之家 7 月 12 日消息，Twitter 用户 FireCube 经常会泄露 Windows 即将推出的功能或发布一些有趣的内容，虽然很多时候是真的，但今天这张 “EdgeOS”Beta 截图欺骗了许多人。

FireCube 发布了一张基于 Windows 11 的“EdgeOS”Beta 的假想截图。这是故意伪造的，微软实际上并没有打造一款谷歌 Chrome OS 的竞争对手系统。

在 Twitter 帖子中，FireCube 为其添加了一些描述，称“泄漏 微软计划在切换到新的基于 Web 技术驱动的 shell 后重新塑造 Windows 11 品牌”，并附有以下图片：

屏幕截图是编辑过的 winver 窗口，但顶栏显示的还是“关于 Windows”，而不是“关于 EdgeOS”，而且 Build 版本号甚至没有正确排列或间隔。足以证明这是假冒的。

▲ 微软 Windows 10 版本的关于窗口

虽然这只是为了开个玩笑，但微软最近在 Edge 浏览器功能集相关的行动方面确实让“EdgeOS”变得非常可信。在过去的几个月里，微软一直在向 Edge 浏览器添加大量额外的、甚至一些不必要的功能，使其本身成为一款 mini OS。

到目前为止，微软 Edge 浏览器已添加了完整的侧边栏，其中包含计算器、单位转换器以及照片应用，甚至还有指向整个 Office 套件和 Outlook 日历的链接。而且 Edge 现在也是一款游戏浏览器，微软称 Edge 是“最适合游戏玩家的浏览器”。微软以后也可能会添加更多此类功能。

《微软自夸 Edge 是“最适合游戏玩家的浏览器”》