亚马逊 Prime Day 促销让购物者失望：折扣比去年还低

新浪科技讯 北京时间 7 月 12 日晚间消息，据报道，准备购买“便宜货”的消费者可能会发现，亚马逊今年的 Prime Day 会员日促销活动并不令人印象深刻，因为在成本飙升的当前，许多卖家都在尽量减少折扣。

今年的 Prime Day 促销活动将于周二和周三开启，这是一场夏季清仓大甩卖，旨在为圣诞购物旺季期间的新商品腾出空间。今年，亚马逊正在尽最大努力，以保持消费者的兴趣。

亚马逊称，今年将提供“数百万笔优惠交易”，包括为其标志性的产品提供有史以来最低的价格。例如，一款基于 Alexa 的 Echo Dot 智能音箱的售价仅为 17.99 美元，一台 50 英寸的亚马逊 Fire 电视售价 99.99 美元。

交易追踪网站 BlackFriday.com 的购物专家克里斯汀・麦格拉思（Kristin McGrath）称：“亚马逊很清楚，它需要加大其标志性产品的折扣力度，以吸引人们的注意力。”

亚马逊在 2015 年推出了 Prime Day 促销活动，以吸引每年支付 139 美元的 Prime 会员的兴趣。Consumer Intelligence Research Partners 的数据显示，截至今年 6 月 30 日，亚马逊 Prime 会员数量停滞不前，约为 1.72 亿，与 6 个月前持平。这表明，亚马逊 2 月份宣布的 Prime 订阅服务涨价 20 美元，让消费者望而却步。

今年也是亚马逊网站上的商家，连续第二年在折扣方面非常吝啬。电子商务咨询公司 ROI Revolution 负责人蒂姆・西沃德（Tim Seward）称，Prime Day 主要被视为清理老化库存的机会。在西沃德的 160 名客户中，约有 60% 将提供优惠，但折扣幅度不大。

西沃德说：“由于成本上升，许多品牌的折扣比 2021 年还要小。但是，这仍是一个清理库存的好机会。”

购物者仍将在 Prime Day 当天消费。调研公司 eMarketer 预计，在为期两天的促销活动中，美国消费者和全球消费者在亚马逊上的开支将分别达到 77.6 亿美元和 125.2 亿美元，分别较去年同期增长约 17%。

分析师安德鲁・利普斯曼（Andrew Lipsman）称，虽然受到了汽油价格上涨和通胀的影响，但消费者还是会蜂拥至亚马逊寻找优惠，购买一些家庭必需品。利普斯曼说：“消费者仍然有钱，正在寻找优惠，这应该会给 Prime Day 带来一些提振。”

与此同时，亚马逊还要努力应对来自沃尔玛和塔吉特（Target）等对手的激烈竞争。在 Prime Day 当天，购物者习惯于从一个网站跳到另一个网站，以寻找最划算的交易，而亚马逊的之前的首选地位已经褪色。

电子商务软件公司 CommerceIQ 的首席营销官（CMO）克里斯・鲍瑟曼（Chris Bauserman）称，一些品牌在 Prime Day 的销售额曾经是平时的三倍，而今年预计将降至平时的两倍左右。

虽然如此，鲍瑟曼认为：“这仍是一个不容错过的事件。它只是在减速。”

而销售定价软件的 ProFasee 公司创始人兼 CEO 查德・鲁宾（Chad Rubin）称，为了保护自己的利润，许多亚马逊商家选择不参加 Prime Day 促销。他们认为，在这个杂乱的网站上提供大幅折扣，然后再支付更高的广告费用，成本太高了。

鲁宾说：“我们的许多客户都没有参与。他们想要保护利润。”