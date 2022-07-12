亚马逊 Prime Day 会员日，Kindle Paperwhite 5 降至史低价

IT之家 7 月 12 日消息，据 The Verge 报道，亚马逊 Prime Day 2022 已在 7 月 12 日开启，这一天一般是购买亚马逊自有产品的最佳时间之一。

在今年亚马逊 Prime Day 上，Kindle Paperwhite 5 以 94.99 美元（约 637.38 元人民币）的历史新低价出售，比常规的广告支持型号的起价低 45 美元。另外，无广告版本也有折扣，价格为 109.99 美元（约 738.03 元人民币）。

IT之家曾报道，去年 9 月底，亚马逊发布了全新的 Kindle Paperwhite 电子书新品，这是近三年来首次推出 Kindle Paperwhite 更新的型号，搭载了更大的 6.8 英寸 E-Ink 显示屏，相比上代更明亮，色温可调，配备更快的处理器，翻页速度更快，另外还支持 USB-C 充电，拥有更长的电池续航。

不久前，据亚马逊 Kindle 服务号消息，亚马逊将于一年之后即 2023 年 6 月 30 日，在中国停止 Kindle 电子书店的运营。在此之后，用户将不能购买新的电子书。对于已经购买的电子书，用户可以在 2024 年 6 月 30 日之前下载，并且可以在此后继续阅读。