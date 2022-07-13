曝 OPPO 骁龙 8+ 直板新机暂定 8 月发布，下半年还有“蜻蜓”“白天鹅”等多款新品

IT之家 7 月 13 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日透露，OPPO 暂定在 8 月推出旗下高通骁龙 8+ Gen1 直板新机（可能与直屏有所区别）。

此外，他还表示 OPPO 准备在下半年推出基于安卓 13 的 ColorOS 13 新系统、代号蜻蜓的竖折叠屏、代号白天鹅的 Find N2、OPPO Watch3、OPPO 手环 2 等产品。

IT之家了解到，OPPO 去年在 9 月 16 日发布了 ColorOS 12 等新品，OPPO Watch2 发布于 7 月 27 日，首款折叠屏 Find N 发布于 12 月 15 日，OPPO Find X3 系列于 2021 年 3 月 11 日发布。

@数码闲聊站 此前表示，OPPO 目前正在开发的有两款折叠屏新机，其中一款代号蜻蜓，还没有确定命名，该机采用了类似三星 Galaxy Z Flip 那种竖向内折的方式，采用 120Hz 的小屏，主打轻薄和新型铰链结构。

此外，OPPO Find N 2 将会采用 120Hz 刷新率的屏幕，依然是内折形态，各种补齐短板，而且屏幕尺寸在折叠屏机型里依旧显得比较小巧，同时新机还优化了重量和厚度。

他还透露，OPPO 还在开发一款直板机型，今年下半年 OPPO 将推出一系列搭载联发科天玑和高通骁龙芯片的高性能旗舰新机。