苹果 iPhone 14 Pro“灵动岛”引关注，历代机型亮点大盘点

苹果 2022 秋季发布会带着以 iPhone 14 系列为首的诸多产品如期而至，“灵动岛”等耳目一新的功能让大家直呼“还得是苹果”。

而 iPhone 引发科技世界的变革，还得从 15 年前说起。

把日历翻回到 2007 年 6 月 29 日，苹果联合创始人兼 CEO 史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）发布了第一代 iPhone，他当时将其称作是一款融合了“iPod、手机和网络通讯器”的多功能一体机。尽管乔布斯知道 iPhone 会改变我们的通讯和上网方式，但恐怕连他自己都没有预料到，这样一台小小的设备竟会对人类社会产生如此深远的影响。

第一代 iPhone 为现代智能手机奠定了基础，就此开启了一个崭新的时代：几乎人人都会随身携带一台口袋电脑，只要点击几下屏幕，海量信息就会呈现在眼前。根据 GSMA Intelligence 的数据，全世界目前有超过 50 亿人使用移动服务。统计显示，美国人平均每天使用手机超过 4 小时，中国人则达到 3.3 小时。

从工作、通讯、购物，到旅行、理财、娱乐，我们日常生活的方方面面几乎都可以通过智能手机完成，其中有好几亿人使用的是 iPhone。

当 iPhone 14 的发布吸引全球媒体关注之际，有必要回顾一下这场轰轰烈烈的科技革命是如何展开的。

以下就是 iPhone 自 2007 年问世以来的发展简史：

初代 iPhone（2007）

一切的一切都要回到 2007 年，第一代 iPhone 发布时。那款设备拥有 3.5 英寸屏幕、200 万像素摄像头，最大存储容量仅为 16GB。当时的 iPhone 甚至不支持第三方应用。

与如今性能强悍的智能手机相比，当初的 iPhone 显得很原始，但它却为之后的历代移动设备设定了标准，奠定了基础。比如，它所采用的多点触控屏就为如今在智能手机、平板电脑、PC 上常见的触控操作系统开辟了道路。

iPhone 3G（2008）

随着 iPhone 3G 的推出，苹果又给这款手机增加了重要的新功能，比如 GPS 模块、3G 网络和更强的性能。

但最重要的或许还是 App Store 的正式推出，它把 iPhone 从一款只能上网的移动设备，变成了功能全面的计算平台。

iPhone 3GS（2009）

iPhone 3GS 进一步改良了苹果的智能手机，提供了 300 万像素摄像头、语音控制和更长的电池续航时间。

随同 iPhone 3GS 一起发布的操作系统也很重要 —— 它内置的许多功能后来都成为了行业标准，例如剪切、复制、粘贴的手势以及对多媒体消息的支持。

iPhone 4（2010）

iPhone 4 是苹果自 2007 年推出 iPhone 以来首次对外观进行重大调整。与前几代产品相比，它机身更薄，更有棱角，还使用了玻璃外壳和不锈钢包边。

iPhone 4 引入了视网膜屏幕，这也成为苹果产品日后的重要特征。事实上，iPhone 4 还是第一款提供 FaceTime 视频通话功能的苹果手机。

虽然 iPhone 4 广受好评，但也并非没有批评的声音，最著名的便是它的通话质量不佳，也就是所谓的“天线门”。当用户以某种方式握住 iPhone 4 时，就会在通话过程中因为天线问题而频繁掉线。正因如此，美国《消费者报告》杂志并未将 iPhone 4 列为 2010 年的推荐手机。

iPhone 4S（2011）

苹果的 Siri 数字语音助手是 iPhone 4S 引入的最著名的功能。

如今，从 Apple Watch 到 Mac，再到 HomePod mini，几乎所有的苹果产品都内置了 Siri。

iPhone 5（2012）

iPhone 5 是苹果对 iPhone 外观的又一次重大调整。

苹果通过 iPhone 5 将这款智能手机的尺寸扩大到 4 英寸，较之前的 3.5 英寸屏幕大幅升级。由于三星等厂商当时纷纷推出大屏安卓手机，使得苹果此举的意义显得更为重大。

iPhone 5 还是首款采用 Lightning 充电接口的苹果手机，这种接口一直沿用至今。

iPhone 5S（2013）

iPhone 5S 是首款在 Home 键上融合 Touch ID 指纹识别传感器的苹果手机，在 2017 年推出 iPhone X 之前，这一直是 iPhone 手机的重要标志。

Touch ID 代表了一种使用模式的重大转变，有了它，用户就不必在每次解锁手机时都输入密码。尽管现在看来，这种方式无比繁琐，但在当时，这却是整个手机行业沿用多年的解锁模式。

iPhone 5C（2013）

苹果还在那一年推出了彩色外壳的 iPhone 5C，它的定位是旗舰款 iPhone 5S 的低价替代品。这款手机有蓝、绿、黄等多个配色，售价比 5S 便宜 100 美元。

与 iPhone 5S 相比，iPhone 5C 没有内置指纹识别功能，而且采用上一代处理器，并将 iPhone 5S 的铝制外壳改成了塑料外壳。尽管配置不高，但这款手机却意义重大，因为它表明苹果首次为 iPhone 用户提供了低价选择，为后来的 iPhone XR 和 iPhone 11 开创了先例。

iPhone 6 和 iPhone 6 Plus（2014）

iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 成为 iPhone 历史上的重要转折点。

更大屏幕的 iPhone 6 Plus 代表着苹果智能手机产品线的进一步延伸，让消费者第一次可以在两个不同尺寸的屏幕之间做出选择。当时的安卓手机屏幕越来越大，而 iPhone 屏幕多年以来却依然停留在 4 英寸 —— 在这样的背景下，这款手机的重要性不言而喻。

iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 还对整个产品线进行了重新设计，其中的多数元素一直保留到 2017 年，直到 iPhone X 引入了无边框刘海屏。此外，iPhone 6 也采用了更快的处理器和更大的存储选项。

iPhone 6S 和 iPhone 6S Plus（2015）

iPhone 6S 和 iPhone 6S Plus 较之于 iPhone 6 的升级并不大，主要增加了一个名为 3D Touch 的新功能，方便用户通过用力按压屏幕调用快捷键。

这款手机还采用了更快的处理器和更优质的 1200 万像素摄像头。

iPhone SE（2016）

苹果在 2016 年推出 iPhone SE，这款低价产品的目标人群希望使用比 iPhone 6 和 6S 屏幕更小、价格更低的苹果手机。

iPhone SE 采用与 iPhone 5 和 5S 相似的 4 英寸屏幕，但处理器却与当时的 iPhone 6S 旗舰机相同。

iPhone 7 和 iPhone 7 Plus（2016）

iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 推出后，苹果正式在手机产品线上取消了耳机插孔。这是第一代没有提供 3.5 英寸耳机插口的苹果手机，用户只能通过 Lightning 接口来使用耳机。苹果还在那一年推出了第一代 AirPods 真无线蓝牙耳机。

苹果或许不是第一家在智能手机上取消耳机插孔的公司，但 iPhone 7 的推出却使得这种做法很快被同行纷纷效仿。AirPods 的热度也迅速攀升：苹果分析师郭明錤估计，仅最近一个假日季，苹果就卖出了 2700 万副 AirPods 耳机。

iPhone 7 Plus 也是第一款采用双摄像头和人像模式的苹果手机，后者可以通过略微虚化的背景来增强图像的锐度。iPhone 7 和 7 Plus 同时也是首款具备防水功能的苹果智能手机。

iPhone 8 和 iPhone 8 Plus（2017）

iPhone 8 和 8 Plus 标志着苹果首次在手机产品线上引入无线充电。这两款产品也采用了新的玻璃设计，终于放弃了自 iPhone 5 以来沿用多年的铝框设计。

iPhone X（2017）

iPhone X 是苹果的一款关键产品。它与 iPhone 8 和 8 Plus 一同发布，成为该公司首款采用无边框 OLED 屏幕的手机。它支持人脸识别，取消了 Home 键。

现在市面上的 iPhone 设计都沿袭自这款产品，它也是首款起价高达 1000 美元的苹果智能手机。

iPhone XS 和 iPhone XS Max（2018）

iPhone XS 和 iPhone XS Max 是 iPhone X 的后续产品，采用了更快的处理器、更好的防水性能和更好的人像模式。

这两款产品与 iPhone X 差别不大，但进一步表明苹果将在未来的旗舰机中沿用 iPhone X 的全屏设计。

iPhone XR（2018）

苹果还在发布 iPhone XS 和 XS Max 的同时推出了 iPhone XR，这款手机有多色可选，价格比 iPhone XS 便宜大约 250 美元。

iPhone XR 的定位是苹果旗舰机的低价替代品，采用全面屏设计，但价格却比 1000 美元的 iPhone XS 更容易让人接受。它没有采用 iPhone XS 的 OLED 屏和双摄系统，但外观却与之非常相似。

iPhone 11（2019）

iPhone 11 的起价相对较低，为 700 美元，而且有多色可选，它本质上是 iPhone XR 的后续产品。

这款手机配备了新的双摄系统，包含一颗超广角镜头，支持夜景模式，另外还配备了更快的处理器和清晰度更高的前置摄像头。

iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max（2019）

价格更高的 iPhone 11Pro 和 iPhone 11 Pro Max 是首款采用三摄系统的苹果手机：一颗广角、一颗超广角、一颗远摄镜头。在那年 9 月的发布会上，苹果将这款产品定位为终极移动相机，专门为专业的摄影和视频拍摄爱好者准备。

该手机采用新的哑光外壳，镜头传感器也有所升级，设计方面较之于 iPhone XS 和 iPhone XS Max 略有调整。

iPhone 12 和 iPhone 12 mini（2020）

随着 iPhone 12 在 2020 年发布，苹果手机家族又一次更新了外观设计。

这一代手机抛弃了 iPhone 6 那种圆滑的金属边框，代之以流畅的直角边缘，很容易让人想起早先的 iPhone 手机。苹果还为标准版 iPhone 提供了 OLED 显示屏、更好的摄像头、5G 模块，而且可以兼容 MagSafe 配件。

iPhone 12 还有 mini 机型，它的作用似乎是在效仿之前广受欢迎的 iPhone SE。

iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max（2020）

与标准版 iPhone 12 相同，苹果那一年的 Pro 机型升级了设计，采用了更加时尚高端的元素。

这两款价格更高的机型还配备比上一代产品更大的屏幕，而且升级了三摄系统，内置增强现实功能、更快的处理器和更长的电池续航时间。

iPhone 13 和 iPhone 13 mini（2021）

与 2020 年的设计改版相比，苹果 2021 年的基础款 iPhone 升级很有限，只有更亮的屏幕、新的相机模块和更好的相机性能。

或许电池续航才是重点。iPhone 13 采用了更大的电池和更节能的显示屏，还通过升级处理器提高了能耗效率。

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max（2021）

2021 年的 iPhone 13 Pro 电池续航也有所升级，测试结果显示，它可以连续播放流媒体视频 16 小时以上。此外，iPhone 13 Pro 和 Pro max 还具备更快的运行速度和业内首屈一指的成像质量。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus（2022）

新款 iPhone 14 Plus 是一款 6.7 英寸的大屏手机，与 iPhone 14 Pro Max 尺寸相同。iPhone 14 和 14 Plus 都拥有比上一代产品更好的电池续航和更好的摄像头，而且都在向无 SIM 卡模式过渡。

iPhone 14 系列产品还提供新的紧急卫星 SOS 系统，可以直接通过卫星发送救援信息，还可以通过碰撞检测功能探测机主是否遭遇碰撞事故。这两款产品起价为 799 美元。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max（2022）

这两款机型用药丸形开孔取代了之前的刘海屏，算是设计上的一次重大变化。一些通知的显示方式会与药丸屏的开孔融为一体，苹果称之为“灵动岛”（Dynamic Island）。

这两款手机的摄像头采用 4800 万像素传感器取代了之前的 1200 万像素传感器。Pro 机型起价 999 美元。