苹果 iPhone 14 代工厂鸿海 8 月营收约 1010 亿元：同比增长 12.2%，创历年同期新高

IT之家 9 月 11 日消息，鸿海本周发布的财务数据显示，8 月，鸿海营收 4489.06 亿新台币（约 1010.04 亿元人民币），环比减少 5.5%，同比增长 12.2%，创历年同期新高。

IT之家了解到，今年前 8 月，鸿海合并营收 3.84 万亿新台币（约 8640 亿元人民币），同比增长 9.2%，为历年同期新高。

据台媒报道，业界人士分析，目前是苹果 iPhone 新旧机型交替阶段，即使苹果已开始为新 iPhone 进行零组件拉货，但都是先从镜头、机壳、PCB 等零组件开始，并反映在相关供应商营收，最后才会到身为组装厂的鸿海，预计新机开始整机大量出货后，鸿海营收会从 9 月开始明显弹升。

根据此前信息，预计今年 iPhone 14 第一供应商是鸿海，第二供应商是立讯；iPhone 14 Plus 则以和硕为第一供应商，立讯是第二供应商；高端款 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 则由鸿海独家供应。

展望第三季度和全年营运，鸿海表示，第三季度展望审慎乐观，需要密切观察通货膨胀、疫情与供应链的后续变化，以目前能见度来看，第三季度与去年同期相比可望增长。全年来看，鸿海重申 8 月法说会释出的看法，预期将由原先的持平去年，上调为优于去年。