苹果新机预售：iPhone 14 标准版“遇冷”，iPhone 14 Pro 暗紫色成“爆款”且金色最不抢手

9 月 9 日晚 8 点，苹果 iPhone 14 系列全线产品正式开启预售，包含 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 四款产品，起售价分别为 5999 元、6999 元、7999 元、8999 元。而正如此前预测的，从数据和大家的反馈来看，紫色配色毫无疑问地成为该系列中最受期待的配色。

众所周知，全新的 iPhone 14 系列带来了四款机型，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 提供有蓝色、紫色、午夜色、星光色、红色五种配色可选，而备受关注的 iPhone 14 Pro 以及 iPhone 14 Pro Max 则带来了暗紫色、金色、银色、深空黑色四种配色。从目前掌握的信息来看，暗紫色的 iPhone 14 Pro 可谓是爆款中的爆款了，尤其是大容量版本。截至目前，苹果中国官网的发货时间已经推迟到了 10 月份，没在第一时间拿下的用户，想在国庆节前用上很难了。

其他方面，全新的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 总体上延续了 iPhone 13 Pro 的设计，无论外观还是配置基本没有太大变化，而 iPhone 14 Pro 以及 iPhone 14 Pro Max 则带来了全方位的升级，不仅首次采用了挖孔屏，拥有极具创意的“灵动岛（Dynamic Island）”设计，支持了息屏显示，还搭载了新一代 A16 处理器，采用 4nm 工艺制程，CPU 最高频率 3.46GHz，性能实力远超当前安卓阵营最顶尖的骁龙 8 + 旗舰平台。除此之外，该机的后置相机升级为 4800 万像素广角主摄，辅以 1200 万像素超广角和 1200 万像素长焦，前摄则依旧是 1200 万像素。

据悉，iPhone 14 国行版售价为 5999 元起，iPhone 14 Plus 售价为 6999 元起；iPhone 14 Pro 售价 7999 元起，iPhone 14 Pro Max 售价 8999 元起，你抢到了吗？