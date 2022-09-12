业界：苹果 iPhone 14 / Pro 系列等最新产品和服务聚焦提高用户忠诚度

9 月 12 日消息，在今年的秋季新品发布会上，苹果发布了 iPhone 14、Apple Watch Ultra 和新款 AirPods 等硬件和相关软件产品，但当天最重要的主题却是聚焦于提高用户忠诚度，让人们更多地融入该公司的生态系统中。

在今年的发布会上，苹果产品的大多数重大改进都已经提前泄露，但 iPhone 14 Pro 上的“灵动岛”（Dynamic Island）却给了人们许多惊喜。多年来，iPhone 的刘海始终被批为“最丑陋的部分”，灵动岛却将其变成了令人印象深刻的集成功能。

iPhone 14 Pro 的增强功能与标准版 iPhone 14 形成了鲜明对比，后者的规格与 iPhone 13 基本相同。iPhone 14 遵循了 2018 年 iPhone XS 的相同策略：除了 iPhone 14 Plus 机型可以获得更大的屏幕外，几乎没有其他让人升级的理由。

苹果分析师马克・古尔曼（Mark Gurman）表示，公平地说，标准版 iPhone 14 是这款产品历史上最难给人留下深刻印象的更新，苹果甚至没有给这款机型配备最新的芯片，这在以往绝无可能。

与此同时，第二代耳机 AirPods Pro 满足了用户长期以来的许多愿望：增强了噪音消除功能，改善了低音和音效，更好地屏蔽了背景噪音，电池续航时间更长，最后还可以通过滑动耳机柄来控制播放和音量。

对于刚接触 AirPods 的消费者来说，最新 AirPods Pro 似乎是个很好的选择。如果你在 2019 年 10 月购买了首款 AirPods Pro，那么现在也可能是升级的最佳时机，特别是在电池续航时间减短的情况下。

如果说 AirPods 有什么缺陷的话，那就是它们不支持苹果新的无损音频功能。根据该公司的说法，这项技术允许播放“几乎与原始录音棚录音没有任何区别”的音乐。此前任何 AirPods 机型都不支持该功能，而新 AirPods Pro 可能会改变这种情况。

将无损音频功能带到 AirPods 上的关键问题是蓝牙，需要有足够的功率来传输更高质量的音频。不过，苹果始终在内部寻找解决方案，比如推出蓝牙的替代功能，最终该功能也将被应用在 AirPods 上。

然后是苹果的智能手表 Apple Watch。古尔曼早在几个月前就指出，苹果正在对这款产品进行自 2015 年推出以来最广泛的改进。苹果首次推出了三款不同的机型，包括新的低端 Apple Watch SE、标准版 Apple Watch Series 8 和高端的 Apple Watch Ultra。

对于新款 Apple Watch SE，苹果开发了不同的生产工艺，让这款设备的背壳变得更便宜，促使其降价 30 美元。现在售价为 249 美元，而原来为 279 美元。随着售价 199 美元的 Apple Watch Series 3 停产，这是十分必要的举措。但如果有人从 2020 年开始使用 Apple Watch SE，古尔曼认为没有必要因稍快的处理器而升级。

Apple Watch Series 8 也没有太重大的更新。这款机型的确新增了有利于女性健康的体温传感器，并可能会让数百万人受益，但该机型没有设计上的重大改变，也没有额外的健康传感器，比如血压监测仪、速度更快的处理器、更好的扬声器或更长的电池续航时间等。

另一方面，Apple Watch Ultra 是苹果近年来推出的、最令人印象深刻的硬件之一。它可编程的侧键、巨大的显示屏和超长的电池续航时间将吸引任何想要最好 Apple Watch 的用户，而非仅仅局限于潜水员或马拉松运动员等目标人群。

有鉴于此，古尔曼不确定苹果是否应该只专注于极限运动员展开营销。相反，苹果可以强调这些功能对非运动员的吸引力，并发布更多适合日常使用的腕带。例如，如果升级钛材质的腕带，那就可能增强其吸引力。

但是，即使 Apple Watch Ultra 和 iPhone 14 Pro 都值得升级，今年发布会上最大的焦点是让人尽可能难以离开苹果的生态系统，这超出了该公司各种产品协同工作的范围。苹果越来越多地将 iPhone 和 Apple Watch 吹捧为可以拯救生命的设备。苹果手表已经具备了检测心脏问题或严重摔倒的能力。现在，该公司正在推出车祸警报和紧急卫星服务。

在接下来的几个月和几年里，苹果公司的营销部门肯定会把苹果产品能拯救生命的想法深深烙印在人们的脑海里。这将给许多消费者留下一种鲜明的印象，即放弃 iPhone 或 Apple Watch 是对自己生命不负责任的举动。

当然，三星电子等苹果竞争对手也有自己的安全功能。T-Mobile US 等公司正试图向所有手机用户开放卫星连接功能，而不仅仅是针对 iPhone 用户。不过，苹果似乎正让自己的产品和服务看起来最安全。其他改进，比如在美国转向虚拟 eSIM 卡，可能会让人们离开 iPhone 变得更加困难。

近年来，将用户锁定在苹果生态系统中已经成为该公司的优先事项。如今，苹果产品相互之间良好的配合能力比以往任何时候都让其更具竞争优势，也是扩大公司用户数量、创造更多经常性收入以及防止用户转投到竞争对手平台上的关键。

在最近的 Coed 大会上，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）被问及，为何 iPhone 没有采用 RCS（即富媒体通信服务），这是由谷歌带头、旨在取代标准短信的解决方案。库克回应称：“我没有听到用户要求我们在这一点上投入大量精力的呼声。如果有人想要与母亲更加无缝地交流，我建议给她买 iPhone。”