苹果 10 月发布会有何期待：iPad Pro、M2 Mac 有望亮相，还有 iPadOS 16 和 macOS Ventura

IT之家 9 月 12 日消息，继 9 月发布 iPhone 14 和 Apple Watch 新品后，苹果预计会在 10 月份举行另一场发布活动，集中发布新的 iPad 和 Mac 型号。

按照往年规律，我们现在离 10 月发布会还有大约三周时间，但从之前的一些爆料来看，我们对于下个月的发布活动中可能会出场的一些产品已经不再是一无所知。

对于 10 月的发布活动，有传言称，苹果准备推出搭载 M2 芯片的新款 iPad Pro，重新设计的入门级 iPad 10，同时我们还有可能看到苹果再推出几款采用 M2 系列芯片的新型 Mac 电脑，或许包括 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro、Mac mini 和 / 或 Mac Pro 中的部分产品。

配备 M2 芯片的 iPad Pro

据彭博社 Mark Gurman 报道，苹果计划在 10 月发布搭载 M2 芯片、支持 MagSafe 无线充电的新款 iPad Pro 型号，这个可能性超过 90%，预计 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 都会进行迭代更新，但 11 英寸版本可能依然不会有 mini LED 显示屏。

据 Mac Otakara 报道，下一代 iPad Pro 机型将采用与目前这一代机型类似的外观设计，但在顶部和底部配有 "4pin 连接器"，可能会取代 iPad Pro 上现有的 3pin 智能连接器。

IT之家了解到，苹果上一次更新 iPad Pro 还是在 2021 年 4 月，卖点包括 M1 芯片、Thunderbolt 口、5G 支持、12.9 英寸型号的 mini LED 显示屏，以及升级的 1200 万像素前置摄像头，支持 "人物居中 (Center Stage)" 功能等等。

第十代 iPad

苹果预计将在 10 月推出重新设计的入门级 iPad，配备更大的 10.5 英寸显示屏、USB-C 接口和带有明显凸起的后置摄像头以及平平机身，除此之外它可能还会拥有 A14 仿生芯片和 5G 支持。

虽然 iPad 10 预计将保留 Touch ID 按钮，但有传言称该设备将不再保留耳机孔。

Mac Otakara 报告称，第十代 iPad 实际上将在机身顶边设计一个 Touch ID 按钮，就像最新的 iPad Air 或 iPad mini 一样。该报告还指出，FaceTime 摄像头可能被安置在设备的右侧边框，以便用户横屏使用。

IT之家提醒，苹果在 2021 年 9 月发布了第九代 iPad，主要卖点包括 10.2 英寸显示屏，A13 仿生芯片，升级的 1200 万像素前置摄像头，支持人物居中、原彩显示功能，以及大容量存储等。

更多搭载 M2 芯片的 Mac

8 月底，古尔曼透露苹果一直在开发基于 M2 芯片的 Mac mini、MacBook Pro 和 Mac Pro 机型，并补充说我们 "有可能在两个月后看到至少一对新机器"，这与 10 月发布会的传闻一致。然而，他也不确定这些 Mac 中哪些机型会在晚些时候出现，只能保证是有。

作为其首批三款苹果芯片的 Mac 之一，苹果在 2020 年 11 月发布了配备 M1 芯片的 Mac mini。古尔曼说，两年后，配备 M2 芯片的新版 Mac mini 也将面世。

目前苹果仍在销售英特尔处理器版本 Mac mini，但古尔曼说，它将被 M2 Pro 款机型所取代。

据 Gurman 称，苹果将采用 M2 Pro 和 M2 Max 芯片武装下一代 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型，目前它们“已进入开发和测试阶段”，并计划“最早于今年秋季”发布。

与近年来的惯例一样，由于供应链或其他因素，部分新品也有可能会被推后发布 / 发售。

虽然一些人认为 M2 Pro 和 M2 Max 芯片可能是苹果首个 3nm 芯片，但最可能的还是保持 5nm。类似于 iPhone 14 Pro 系列中的 A16 芯片，新款 M2 Pro / Max 芯片与 M1 Pro 和 M1 Max 芯片相比同样将有一定的性能提升，而且说不定还会增加核心数。

在 2022 年 3 月的发布活动上带来 Mac Studio 之后，苹果曾透露搭载自研芯片版本的 Mac Pro 台式机也将到来。

值得一提的是，苹果早在 2020 年就表示，Mac 产品线从英特尔处理器完全切换 Apple silicon 的过渡大约需要两年时间才能完成，因此新款 Mac Pro 必然会在 2022 年内发布，这也是今年最后一场发布会的最大看点。

据 Gurman 称，新款 Mac Pro 将配备“M2 Ultra”和“M2 Extreme”芯片，而且它的体积可能会更小，但与 2019 年 12 月发布的英特尔机型相比，这款台式电脑是否会有任何重大的设计变化尚不清楚。

唯一可以确定的是，新款 Mac Pro 将成为有史以来性能最强的 Mac，无论核心数是否翻倍，性能必然将会超越 M1 Ultra 芯片的 Mac Studio。

Apple TV

郭明錤之前表示，苹果计划在 2022 年下半年推出一款“成本结构有所改善”的新款 Apple TV ，但目前尚不清楚该设备是在 10 月的活动期间发布还是在其他时间发布。

Gurman 表示，苹果正在开发的这款新 Apple TV 配备了 A14 芯片和 4GB RAM，相比上一代（配备 A12 芯片和 3GB RAM）的 Apple TV 4K 将会带来更强的性能。

现版本的 Apple TV 4K 于 2021 年 4 月发布，起价 179 美元，存储空间为 32GB，而 Apple TV HD 为 149 美元。相比之下，Chromecast 和 Roku 等品牌的许多流媒体棒多在 25 美元到 100 美元之间。

iPadOS 16 和 macOS Ventura

苹果已表示 iPadOS 16 和 macOS Ventura 将于 10 月正式到来，确切的发布日期可能会在活动中公布，同时上述新品有望首发搭载新版系统。