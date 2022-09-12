又涨价了，苹果 iPhone 14 / Pro 系列电池保外维修需 748 元

IT之家 9 月 12 日消息，苹果 iPhone 14 / Pro 系列的电池保外维修价格出炉，全系四款都是 748 元。这也是继 iPhone X 涨至 519 元后，iPhone 新机的再次涨价。

苹果官方提供保外更换 iPhone 电池服务，但需要收取一定的服务费。IT之家了解到，目前 iPhone 电池保外维修服务价格分为三档：

iPhone 14 / Pro 系列：748 元

iPhone X ~ iPhone 13 / Pro 系列：519 元

iPhone SE 系列与 iPhone 6/7/8 系列：359 元

此外，Apple Watch 手表的电池保外维修价格也涨了，由 611 元调整到 648 元，涨价 37 元。最新发布的 Apple Watch Ultra 维修价格更是达到了 748 元。

此前因为“电池门”事件，苹果官网针对 iPhone 6 及之后的机型推出了一项电池更换的服务，价位为 214 元起。2018 年 9 月，苹果针对该服务进行了一次涨价。

此外，苹果公司在 iPhone 14 / Pro 系列发布后哦，还更新了 AppleCare + 额外保修服务，加入了“无限次维修”选项，而不是每年两次。

苹果 iPhone 14 / Pro 系列的电池容量已经出现在了监管数据库，取消 mini 款后，全系到了 3000mAh 以上，从 3279~4323 mAh 不等，Plus 款续航最长。