郭明錤：苹果 iPhone 14 Pro / Max 芯片应采用“A16 Pro”营销名称 ，iPhone 14 / Plus 搭载“A16 / A15 Plus”听起来更好卖

IT之家 9 月 12 日消息，近期苹果发布了 iPhone 14 系列新款手机，包括 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。在预售方面，大部分人可能更倾向于 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max（搭载 A16 芯片），并且已延迟到 10 月发货，而 iPhone 14、iPhone 14 Plus （搭载 A15 芯片）仍可以在首发日购买到。

天风国际分析师郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 表示，在营销策略上，苹果应该将 A16 命名为 A16 Pro，将两款 iPhone 14 标准机型使用的 A15 命名为 A16 / A15 Plus。也许这有助于推广两款 iPhone 14 标准版机型。

郭明錤还表示，此外，苹果还应该重新命名处理器采用的高级工艺节点。例如，A16 Pro / A16 是由 N4 Pro / N4 Plus 工艺制造。苹果未来几年将停留在 3nm 工艺，因此开始命名高级节点可能对营销也至关重要。

郭明錤表示，iPhone 14 系列在中国的最新线下预购调查，两款 iPhone 14 Pro 的总订单分配约为 85%，iPhone 14 Plus 的订单分配最低（低于 5%）。苹果高端产品的预购一直都是前期比较火爆。从本次调查来看，今年 iPhone Pro 机型的订单分配高于往年，反映了苹果产品细分策略变化（只有 iPhone Pro 获得重大更新）。

郭明錤表示，iPhone 14 系列 ASP（平均售价）在 2H22 与 2H21 的 iPhone 13 系列相比仍然高出约 10%，这要归功于更高的 iPhone 14 Pro 出货分配和 iPhone 14 Plus 取代了 iPhone 13 mini，尽管 iPhone 14 Pro 的价格没有上涨。

郭明錤表示，相信苹果会在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 标准机型之间创造更多差异化，以增加 Pro 出货量分配和新 iPhone ASP。更进一步，苹果还将开始在 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 之间创造差异化。这是通过精确的产品细分策略在成熟市场中产生更多销售 / 利润的最佳实践。

郭明錤表示，苹果能够做新产品细分策略的原因之一是，尽管硬件创新变得更具挑战性，市场已经成熟，但由于品牌价值和生态系统的劣势，Android 阵营在高端市场上仍然没有对苹果构成威胁。但值得注意的是，高通将高端 SoC 订单从三星转移到台积电，以及 Android 品牌 / 谷歌对折叠屏手机的激进策略，可能有助于改善 Android 阵营未来几年在高端市场的劣势。

IT之家了解到，在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

据苹果官方介绍，A16 仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%（和 A13 相比），采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达 50%，极为适合运行图形密集型游戏和 App，而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能，从而实现全天候电池续航。

不过，A16 Bionic 的 GPU、神经引擎核心与去年的 A15 Bionic 完全相同，得益于台积电 N4（第三代 5nm，约 6% 密度提升）工艺的提升，最终 CPU 方面实现了“近 160 亿个晶体管”，较 150 亿的 A15 略有提升，此外功耗方面应该会有所提升。