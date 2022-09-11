这些苹果 iOS 16 新功能仅支持 iPhone XR / XS 至 iPhone 14 / Pro 系列机型

IT之家 9 月 11 日消息，近期苹果发布了 iPhone 14 系列新款手机，同时宣布 iOS 16 正式版将在 9 月 13 日凌晨开始推送。 iOS 16 将支持 iPhone 8、iPhone X 或更新机型。即便如此，并非所有功能都适用于旧款 iPhone。
《苹果 iOS 16 正式版即将推送：盘点六项值得一试的新功能》
某些 iOS 16 功能仅适用于配备 A12 仿生芯片或更新版本的 iPhone，即 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE（第二代）、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 和 iPhone SE（第三代），当然还有最新的 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。
以下是今年秋季晚些时候仅适用于少数搭载 iOS 16 的 iPhone 的功能：
视频中的实况文本：文本现在可以在暂停的视频帧中完全交互，因此你可以使用复制和粘贴、查找和翻译等功能。此功能适用于照片、快速查看、Safari 和其他应用程序。
实况文本中的快速操作：在照片和视频中检测到的数据只需点击一下即可操作。跟踪航班或货运、翻译外语和转换货币。
实况文本新语言：在 iOS 16 中，实况文本可以识别日语、韩语和乌克兰语文本。
文本中的表情符号：在 WWDC22 主题演讲期间预览，你可以在使用 Siri 发送消息时插入表情符号。提供粤语（中国香港）、英语（澳大利亚、加拿大、印度、英国、美国）、法语（法国）、德语（德国）、日语（日本）、普通话（中国大陆、中国台湾）和西班牙语（墨西哥、西班牙、美国）。
发现 Siri 功能和应用程序：打开应用程序并询问“嘿 Siri，我可以在这里做什么？”或者可以通过说“嘿 Siri，我可以用 iRobot 做什么？”来查询特定应用程序。此功能支持德语（德国）、英语（澳大利亚、加拿大、印度、英国、美国）、西班牙语（墨西哥、西班牙、美国）、法语（法国）、日语（日本）、普通话（中国大陆）和粤语（中国香港）。
全新的听写体验：你可以在 iOS 16 中流畅地在语音和触摸之间切换。使用键盘输入、点击文本字段、移动光标以及插入 QuickType 建议，所有这些都无需停止听写。
使用 iPhone 摄像头添加药物：你可以在 iOS 16 中使用 iPhone XR / XS 等摄像头快速添加药物。只需将药物标签放在框架中，就会看到药物名称、强度和形式的结果。
更多应用程序中的图像搜索：在 iOS 16 中，Spotlight 使用消息、便笺和文件中的图像信息来支持按位置、人物、场景甚至图像中的事物（如文本、狗等）进行搜索。
视觉查找改进：从图像中提升主题或通过移除背景来隔离主题。这适用于照片、屏幕截图、快速查看、Safari 等。
视觉查找的新域：增加了对鸟类、昆虫和雕像的识别。
天文壁纸：在 iOS 16 Beta 2 中，苹果为 iPhone XR 和 iPhone XS 等更新用户提供了天文壁纸。以前，它仅适用于 A13 或更新兼容设备。
适用于 iPhone 11 及更高版本的 iOS 16 功能
实时字幕：为失聪或听力障碍的用户实时自动生成转录，以便他们可以更轻松地进行对话、音频和视频。需要 iPhone 11 或更新，配备 A12 仿生芯片或更新的 iPad ，配备 Apple Silicon 芯片的 Mac。仅提供英文版（加拿大、美国）。
iPhone 13 系列机型独有的 iOS 16 功能
iPhone 13 型号还具有 iOS 16 的独家功能。它们是：
人像照片中的前景模糊：肖像模式可模糊照片前景中的对象，以获得更逼真的景深效果。
电影模式录制时提高质量：在 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 上以电影模式录制视频时，景深效果对于轮廓角度以及头发和眼镜边缘周围更加准确。
iPhone 14 系列机型独有的功能
4k 电影模式：在 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 上以电影模式录制视频时，用户可以选择 30fps@1080p、24fps @4k 或 30fps@4K。
运动模式：新款 iPhone 14 系列提供了新的运动模式，可以减少明显的抖动、运动和振动，即使是在运动过程中拍摄视频时也是如此。
支持 iOS 16 新电池图标的 iPhone
虽然由于处理器功能的原因，某些功能需要特定的 iPhone，但苹果在 iOS 16 Beta 5 中为部分刘海屏设备添加了新的电池图标。只有少数设备会获得这个新功能：
iPhone 13、13 Pro 和 13 Pro Max
iPhone 12、12 Pro 和 12 Pro Max
iPhone 11 Pro 和 11 Pro Max
iPhone XS 和 XS Max
iPhone X
iPhone 14、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 已支持新的电池图标。
这些都是新 iPhone 机型独有的所有功能。如你所见，其中许多适用于 iPhone XR 和 iPhone XS 或更新机型用户，而只有少数相机改进是 iPhone 13 系列、iPhone 14 系列所独有的。