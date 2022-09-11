这些苹果 iOS 16 新功能仅支持 iPhone XR / XS 至 iPhone 14 / Pro 系列机型

IT之家 9 月 11 日消息，近期苹果发布了 iPhone 14 系列新款手机，同时宣布 iOS 16 正式版将在 9 月 13 日凌晨开始推送。 iOS 16 将支持 iPhone 8、iPhone X 或更新机型。即便如此，并非所有功能都适用于旧款 iPhone。

《苹果 iOS 16 正式版即将推送：盘点六项值得一试的新功能》

某些 iOS 16 功能仅适用于配备 A12 仿生芯片或更新版本的 iPhone，即 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE（第二代）、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 和 iPhone SE（第三代），当然还有最新的 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

以下是今年秋季晚些时候仅适用于少数搭载 iOS 16 的 iPhone 的功能：

视频中的实况文本：文本现在可以在暂停的视频帧中完全交互，因此你可以使用复制和粘贴、查找和翻译等功能。此功能适用于照片、快速查看、Safari 和其他应用程序。

实况文本中的快速操作：在照片和视频中检测到的数据只需点击一下即可操作。跟踪航班或货运、翻译外语和转换货币。

实况文本新语言：在 iOS 16 中，实况文本可以识别日语、韩语和乌克兰语文本。