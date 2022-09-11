iPhone 14 / Pro 已发布，Gurman 重申“苹果仍在测试 iPhone 硬件订阅服务，今年晚些时候推出”

IT之家 9 月 11 日消息，苹果最新推出了 iPhone 14 系列产品线。虽然预购已经开始，但 iPhone 14 Pro 系列交货时间有的已经延迟到 10 月份。不过在新 iPhone 发布期间苹果缺少了一件服务：传闻中的硬件订阅服务将捆绑 Apple One 和 iPhone 和 iPad 等产品。

彭博社 Mark Gurman 在最新 Power On 时事通讯中表示，这项服务尚未到来，最早可能会在今年年底推出。

彭博社在 3 月份报道了这项新的 iPhone 硬件订阅服务，这可能是苹果“迄今为止对自动重复销售的最大推动”。

这种新的硬件订阅服务可以与 Apple One 订阅和 AppleCare 捆绑在一起。目前，AppleCare 和 Apple One 相互独立存在。但是，当用户通过 iPhone 升级计划购买 iPhone 时，会获得 AppleCare。

该计划与分期付款计划的不同之处在于，每月费用不会是设备在 12 或 24 个月内的价格。相反，这将是尚未确定的月费，具体取决于用户选择的设备。

苹果已经讨论过允许该程序的用户在新硬件出现时将他们的设备换成新型号。它历来每年发布一次其主要设备的新版本，包括 iPhone、iPad 和 Apple Watch。

现在，Gurman 重申了他的报告，称苹果正在“积极测试这项新服务”：

“苹果公司确实仍在开发一项将与其 Apple One 捆绑包集成的硬件订阅服务。苹果正在积极测试这项新服务，我预计它会在今年晚些时候或明年推出。 苹果没有在 iPhone 14 发布的同时宣布硬件订阅服务的原因是降低首发日的复杂性。毕竟，它将增加一种购买 iPhone 的全新方式。”

IT之家获悉，有传言称下个月苹果将举行 iPad 和 Mac 新品发布会，这可能是苹果宣布这项硬件订阅服务的最佳时机，这也将是在假日季节之前的好时机。