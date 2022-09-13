苹果 watchOS 9 正式版发布：支持四款新表盘、药物追踪等（附更新内容）

IT之家 9 月 13 日消息，苹果今日向 Apple Watch 用户推送了 watchOS 9 更新（内部版本号：20R361）。这是最新版本的 watchOS 操作系统，专为在较新的 Apple Watch 机型上运行而设计。watchOS 9 与 Apple Watch Series 4 及更高版本兼容。

《苹果官方解读 watchOS 9 正式版：全新表盘、增强版体能训练和焕然一新的指南针》

watchOS 9 可以通过 iPhone 上的 Apple Watch 应用程序免费下载，方法是打开它并转到通用 > 软件更新。要安装新软件，Apple Watch 需要至少 50% 的电池电量，需要放置在充电器上，并且需要在 iPhone 的范围内。

Apple 在 watchOS 9 中添加了四个新的表盘。“月相”展示了公历和农历之间的关系，而“欢乐时光”则提供了与艺术家 Joi Fulton 合作创建的动画和拟人化数字。“大都会”是经典的类型驱动表盘，而“天文”是原始天文表盘的改进版本，具有重新制作的设计和新的星图和云数据。

苹果还更新了几个现有的表盘，使其具有更现代的外观并增加了新的复杂功能，此外，专注模式现在可以与特定的表盘相关联。watchOS 9 中的睡眠跟踪现在包括睡眠阶段，允许用户检测用户何时处于 REM、核心或深度睡眠状态。

Apple Watch 上的新药物应用程序旨在帮助用户管理和跟踪他们的药物、维生素和补充剂。该应用程序保留药物清单，在需要服用药物时发送提醒，并注意任何药物相互作用（仅限美国）。

对于 Workout 应用程序，有新的选项可以进行自定义锻炼，包括工作和休息间隔，可以创建心率区来监控锻炼强度，并且有关于速度、功率、心率和心率的新警报通知。可以指导用户完成锻炼的节奏。

游泳者、跑步者和铁人三项运动员有新的活动选项，这些选项考虑了新的指标，没有 Apple TV 的 Fitness+ 用户可以使用 AirPlay 将锻炼和冥想流式传输到兼容的第三方电视，以便在没有 Apple TV 的情况下使用。

ECG 应用程序心房颤动 (AFib) 警告已更新，苹果添加了新的 AFib 历史记录功能。患有 AFib 的患者可以打开 AFib 历史记录以跟踪 AFib 频率，以更深入地了解他们的心脏状况，这也可以与医疗专业人员共享。

苹果重新设计了 Apple Watch 上的通知，以在手表处于活跃使用状态时使用较少干扰的细长横幅，并且家庭设置现在支持家庭应用程序，因此孩子们可以通过手腕控制智能家居配件。Apple Watch 上的快速操作允许用户通过双捏手势执行更多操作，包括接听 / 结束电话、播放 / 暂停媒体以及开始或暂停锻炼。