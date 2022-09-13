苹果 Apple Watch 手表 watchOS 9“房颤历史”即将登陆香港地区

IT之家 9 月 13 日消息，苹果今日推送了 watchOS 9 正式版更新，带来了多项体验改进。房颤历史（AFib History ）是苹果 Apple Watch 手表系统 watchOS 9 的最新健康功能之一，苹果宣布，该功能即将登陆全球 100 多个国家和地区。

在苹果新闻稿中，官方表示 watchOS 9 中首创的房颤历史功能已获得世界各地卫生当局的多项当地许可和批准，并将在包括美国、加拿大、欧洲、香港地区、墨西哥、南非、英国等国家和地区上线。此外，房颤历史将于今年秋天晚些时候登陆澳大利亚。

IT之家了解到，据苹果称，目前，Apple Watch 的心电图 App 和心律不齐提示能识别出房颤的潜在征兆。房颤如果不及时得到治疗，会成为导致中风的主要原因之一。

研究表明，人们经历房颤的时长可能会影响人的症状、生活总体质量和并发症发生的风险。此前，很难在很长一段时间内追踪房颤的频率或者管理可能会影响人体健康状况的生活因素。美国心脏协会的资料显示，改变可变生活因素可能会减少房颤时长。

随着 watchOS 9 推出，被诊断患有房颤的用户可以开启经 FDA 许可的房颤历史功能，获得心律显示房颤征兆的预估频率等重要信息，让用户更加了解身体状况。用户每周会收到通知，了解房颤的发生频率，并可在健康 App 中查看详细的历史记录，包括可能会影响房颤的生活因素，如睡眠、酒精摄入量和锻炼。该功能适用于 22 岁或以上被诊断患有心房颤动的个人。