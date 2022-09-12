当用户佩戴 Apple Watch 离开房间后，苹果 iPhone 14 Pro / Max 的 AOD 全天候显示屏将智能关闭

IT之家 9 月 12 日消息，当用户将 iPhone 留在房间并戴着 Apple Watch 走出去时，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上的 AOD 全天候显示屏将智能地自动关闭。

当 iPhone 放在用户口袋中或面朝下放在桌子上时，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上的 AOD 全天候显示屏关闭，有助于在设备不使用时节省电池续航。

根据上周在史蒂夫乔布斯剧院参加 Apple “Far out”活动并亲身体验新产品的德国 YouTuber Felixba 表示，如果用户将 Apple Watch 与 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 配对，一旦检测到用户没有带手机离开房间，iPhone 就会禁用 AOD 常亮显示。

据推测，iPhone 14 Pro 将使用来自 Apple Watch 的临近数据来启用该功能，并在用户离开房间时进行检测。苹果在其网站上没有提及这一独特功能，也没有在活动期间提及，但这可能是 iPhone 14 Pro AOD 显示屏所具有的几个省电功能之一。

IT之家获悉，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 配备更节能的 OLED 面板，可变刷新率低至 1Hz，通过 AOD 显示屏节省电池电量。此外，A16 仿生芯片具有新的显示引擎，可帮助管理 AOD 常亮显示和 ProMotion 等其他功能，同时优化电源效率。

配备 AOD 常亮显示屏、更好的摄像头和全新“灵动岛”挖孔设计的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已于周五开始接受预订，并将于 9 月 16 日（周五）开始交付给客户。