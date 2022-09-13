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挪威伐木工用 Model 3 运树，渴望特斯拉电动皮卡 Cybertruck 发售

2022/9/13 15:33:35 来源：IT之家 作者：姜江 责编：姜江
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IT之家 9 月 13 日消息，作为全球新能源汽车渗透率最高的国家之一，地处北欧的挪威一直对新能源汽车十分友好，这也导致了其新能源汽车渗透率在 2021 年就已经超过了 70%。近日，挪威伐木工开始在社交平台上表达对特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的渴望。

克努特・斯金尼斯（Knut Skinnes）上传在 Instagram 的视频显示，他们正在用 3 辆特斯拉 Model 3 运输树木。他在视频简介中写道：“在我们等待特斯拉 Cybertruck 时，我们用特斯拉 Model 3 来运输树木，请特斯拉抓紧时间，许多农民正在等待（Cybertruck）”。

在今年 8 月份的特斯拉年度股东大会 Cyber Roundup 上，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，Cybertruck 电动皮卡的规格和定价将会有所改动，他预计该车将在 2023 年年中开始量产。不过，这一时间并不能完全确定，在 Cybertruck 首次亮相时，特斯拉预计该车将于 2021 年底量产，但到了 2021 年 8 月，该公司宣布推迟到 2022 年量产。

IT之家了解到，Cybertruck 电动皮卡于 2019 年 11 月首次亮相，特斯拉当时表示将推出三个版本，分别是：

  • 单电机后轮驱动版，续航里程 400 公里，牵引能力 7500 磅（约 3405 千克），百公里加速需时近 6.5 秒，售价 39900 美元（约 27.61 万元人民币）；

  • 双电机全轮驱动版，续航里程 480 公里，牵引能力 10000 磅（约 4540 千克），百公里加速需时近 4.5 秒，售价 49900 美元（约 34.53 万元人民币）；

  • 三电机全轮驱动版，续航里程 800 公里，牵引能力 14000 磅（约 6356 千克），百公里加速需时不到 2.9 秒，售价 69900 美元（约 48.37 万元人民币）。

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关键词：特斯拉挪威CybertruckModel 3

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