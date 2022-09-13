挪威伐木工用 Model 3 运树，渴望特斯拉电动皮卡 Cybertruck 发售

IT之家 9 月 13 日消息，作为全球新能源汽车渗透率最高的国家之一，地处北欧的挪威一直对新能源汽车十分友好，这也导致了其新能源汽车渗透率在 2021 年就已经超过了 70%。近日，挪威伐木工开始在社交平台上表达对特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的渴望。
克努特・斯金尼斯（Knut Skinnes）上传在 Instagram 的视频显示，他们正在用 3 辆特斯拉 Model 3 运输树木。他在视频简介中写道：“在我们等待特斯拉 Cybertruck 时，我们用特斯拉 Model 3 来运输树木，请特斯拉抓紧时间，许多农民正在等待（Cybertruck）”。
在今年 8 月份的特斯拉年度股东大会 Cyber Roundup 上，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，Cybertruck 电动皮卡的规格和定价将会有所改动，他预计该车将在 2023 年年中开始量产。不过，这一时间并不能完全确定，在 Cybertruck 首次亮相时，特斯拉预计该车将于 2021 年底量产，但到了 2021 年 8 月，该公司宣布推迟到 2022 年量产。
IT之家了解到，Cybertruck 电动皮卡于 2019 年 11 月首次亮相，特斯拉当时表示将推出三个版本，分别是：
单电机后轮驱动版，续航里程 400 公里，牵引能力 7500 磅（约 3405 千克），百公里加速需时近 6.5 秒，售价 39900 美元（约 27.61 万元人民币）；
双电机全轮驱动版，续航里程 480 公里，牵引能力 10000 磅（约 4540 千克），百公里加速需时近 4.5 秒，售价 49900 美元（约 34.53 万元人民币）；
三电机全轮驱动版，续航里程 800 公里，牵引能力 14000 磅（约 6356 千克），百公里加速需时不到 2.9 秒，售价 69900 美元（约 48.37 万元人民币）。