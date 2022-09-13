特斯拉计划明年初将柏林超级工厂周产量提升至 5000 辆

9 月 13 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 2019 年就已确定在柏林近郊勃兰登堡州的格伦黑德建设的超级工厂，在经过两年多的建设之后，已在今年 3 月 22 日举行开业典礼，所生产的 Model Y，也开始向公众交付。

同加州弗里蒙特工厂及上海的超级工厂一样，特斯拉柏林超级工厂在投产之后，产能也在不断提升，Model Y 的周产量在 6 月中旬就已达到了 1000 辆。

而在达到 1000 辆之后，特斯拉柏林超级工厂，也在向着更高的周产量目标努力。德国媒体在报道中就表示，特斯拉计划在明年年初，将柏林超级工厂的周产量提升到 5000 辆。

如果每周只生产 5 天，在周产量达到 5000 辆时，特斯拉柏林超级工厂的日均产量，就将达到 1000 辆，届时他们 Model Y 满足欧洲市场需求的能力，就会更强。

明年年初达到 5000 辆，也就意味着特斯拉柏林超级工厂的周产量，在今年年底前还将大幅增加。

在 8 月底，有外媒在报道中表示，特斯拉的目标是在 9 月份，将柏林超级工厂的周产量提升到 2000 辆，10 月份提升到 3000 辆。如果特斯拉能顺利实现这两个目标，并在随后的两个月继续提升，他们在明年年初就有望将周产量提升至 5000 辆。

不过，特斯拉提高柏林超级工厂的周产量，需要包括电池在内的各类零部件的充足供应，如果零部件的供应受到了影响，可能就会影响他们产量目标的实现。