苹果 Apple Watch Ultra 体验如何？资深潜水员称“我愿意托付生命！”

智东西 9 月 13 日消息，就在上周，苹果的新品发布会上重磅发布了一款主打专业运动和极限户外场景的超大号手表 Apple Watch Ultra。

这款手表也是苹果首次推出智能手表的 Ultra 版本，不同于旗舰系列，为了满足专业运动人士的需求，Apple Watch Ultra 的极限模式续航最长能够达到 60 小时。

谈及对这一产品的看法，资深潜水员 Haje Jan Kamps 说：“我愿意将我的生命托付给 Apple Watch Ultra。”

那么，从一个专业潜水人士的角度来看，Apple Watch Ultra 到底如何？它又能在这个场景中做什么？我们试图找到答案。

01. 瞄准最大潜水场景，比专业设备更通用

Apple Watch Ultra 专为 40 米左右深度的休闲水肺潜水活动而设计，而 30 米以下正是潜水发生场景最频繁的位置。

Oceanic + 会记录潜水员潜水过程中最关心的能见度、水流等潜水记录。此外，该应用程序还会在适当时候提醒潜水员在太深的地方不要停留太久，并在其过快浮出水面时发出警告，而这两个功能也是人们在潜水过程中保障安全的两个重要方面。

作为一名专业潜水员，Haje Jan Kamps 说：“我很期待能够使用有数字表冠的智能手表潜水。”因为，目前潜水员使用的记录设备大多按钮都很笨重，并且他们戴上潜水手套后，操作的难度会更大。

相比于高端潜水记录设备，Apple Watch Ultra 的优势在于，它并不是专为潜水而设计，因此其通用功能更加强大。

不过，在水下，该手表会失去信号，但当人们回到水面后，这些功能就可以正常使用，这也是普通的潜水手表无法提供的。

02. 不正确的潜水方式恐有生命危险

为什么潜水手表这么重要？要先从人们潜水时可能遇到的危险说起。

你是否听说过潜水减压病？通俗来讲，就是当你在水下停留一定时间后，回到水面后会因压力的极速改变，导致溶解于肌体的气体来不及随呼吸排出体外，而在组织和血液中形成了气泡。而减压病严重时会导致人偏瘫、昏迷，甚至有生命危险。

▲ Haje Jan Kamps 在潜水过程中佩戴的设备

此前，这类疾病通常出现在洞穴中工作的人员、宇航员等人群中，而现在，这些症状会常常出现在潜水活动中。

更直观的来讲，我们呼吸的空气中大约有 78% 的氮气、21% 的氧气和 1% 的其他气体。但当你在海底呼吸纯氧，它就会变得有毒，甚至会导致人癫痫发作。

因此，为了保证人类长时间待在水下，潜水员会携带压缩空气，水肺气瓶中的空气通常含有 78% 到 65% 的氮气，再将其转化为人体肺部可以直接呼吸的气体来保障人们在水体的正常行动。

这种气体也正是导致潜水员患减压病风险的“元凶”。

就像汽水一样，当你拧紧瓶盖时，并不会在瓶子里看到十分明显的气泡，而当你剧烈晃动瓶身，再打开时就会有大量液体喷出。同样，你的血液里有气体，静止时并不会产生影响，但当你从深海快速游到海面时，血液中的气泡就会快速冒出来。

潜水手表就是监测你体内的氮含量，并在人们过快浮出水面或者在深海停留时间较长时发出警告，来保障人们的安全。

03. 与知名潜水厂商合作，及时预警体内氮含量信息

具体而言，在你潜水时，智能手表可以做这样几件事情，通过压力表和时钟记录你潜水时在特定深度的停留时间，有些设备会 10 秒记录一次，有些 30 秒记录一次，这个记录频率并不关键，更重要的在于它能帮你记录。

一般情况下，智能手表会记录你在 10 米深度停留 20 分钟后，再帮你计算下一次潜水的持续时长。最好的情况是，用于潜水的智能手表可以保留你在不同深度详细的记录，但目前为止，很多潜水手表并不能做到完美。

因此，保守起见，潜水员只能减少潜水的频率，并花费大量时间坐在潜水船上等待氮气排出，这都不是这一难题的最佳解法。

Haje Jan Kamps 认为，更好的办法是改进智能手表。

很多人会认为苹果的智能手表也不能做到，但 Haje Jan Kamps 说：“苹果的智能手表在记录步数、心率、运动等方面表现已经非常出色了。”

不过，这些用于记录的功能并不是关键，这一难题的重中之重是计算人体内氮含量的算法。

这件事情的难度在于，由于人的身体构造都不尽相同，并且不同人体组织吸收和释放氮的速度也有快有慢，导致其记录的精确性会受到影响。

因此，苹果自己设计潜水算法是非常难的。苹果与知名潜水设备商 Oceanic 合作开发一款应用程序 Oceanic+，能够显示潜水员的下潜深度、下水时间以及水温等信息，采用 Bühlmann 的算法来判断氮气在人体内的变化情况。

04. 结语：获专业人士认可，产品落地见分晓

Apple Watch Ultra 作为此次发布会的重磅新品之一，是专门面向高风险、高强度的专业运动人士的产品，这也是苹果首次为 Apple Watch 产品线增加 Ultra 版本。

产品未正式发货之前，就已经在专业运动场景下获得了潜水人士的认可，其性能、设计都维持了苹果的一贯作风，再加上与苹果手机等设备的联动，可能会让专业人士的购买倾向增强。

当消费者真正拿到 Apple Watch Ultra，可能会引发对该产品的新一轮讨论。