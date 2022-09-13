苹果 iPhone 14 Pro / Max 跑分曝光：A16 芯片 CPU 提升 17%+GPU 提升 28%，搭载 6GB 内存

IT之家 9 月 13 日消息，在 9 月的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

安兔兔今天下午发布了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的跑分，这两款机型均为顶配，配备 6GB 内存和 1TB 存储。

苹果 iPhone 14 Pro 总跑分为 978147 分，iPhone 14 Pro Max 总跑分达到 972936 分，对比 iPhone 13 Pro 系列来看提升 18.8%，涨幅符合预期，甚至有点挤爆牙膏管的感觉。

跑分显示，iPhone 14 Pro 系列的 A16 芯片 CPU 性能提高 17%，GPU 性能提高多达 28%，应该是这几年 GPU 性能提升最高的一次。

据苹果官方介绍，A16 仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%（和 A13 相比），采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达 50%，极为适合运行图形密集型游戏和 App，而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能，从而实现全天候电池续航。

IT之家了解到，苹果 A16 Bionic 的 GPU、神经引擎核心与去年的 A15 Bionic 完全相同，得益于台积电 N4（第三代 5nm，约 6% 密度提升）工艺的提升，最终 CPU 方面实现了“近 160 亿个晶体管”，较 150 亿的 A15 略有提升，此外功耗方面应该会有所提升。