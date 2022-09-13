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苹果 iPhone 14 / Pro 系列抵达各地经销商仓库：采用白色包装盒，提前激活罚款 20 万 / 台

2022/9/13 16:04:53 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 番茄炒西红柿 的线索投递！

IT之家 9 月 13 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已开启预售，并将于 9 月 16 日（本周五）上市开售。在此之前，第一批预订已开始向早期购物者发货

苹果 iPhone 14 系列已经到各地经销商仓库，图片显示，iPhone 14 Pro 系列采用白色包装盒，上下圆环的主题壁纸，包括明显的“灵动岛”挖孔设计。另外，苹果严禁零售渠道在 9 月 16 日早 8 点前开机激活，如果经销商提前激活 iPhone 14 Pro / Max，将被罚款 20 万 / 台

▲ 图片来自IT之家网友 @一切都刚刚好

在等待 iPhone 14 系列到货期间，用户仍有几天时间订购一些新配件，以备不时之需。值得提醒的是，现有的 iPhone 13 系列手机壳不太可能适合新 iPhone 14 系列使用。

IT之家获悉，iPhone 14 系列包装盒内也不再随附电源适配器和 EarPods。包装盒内随附一根 USB-C 转闪电连接线，可支持快速充电，并兼容 USB-C 电源适配器和电脑端口。

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关键词：苹果iPhone 14 ProiPhone 14

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