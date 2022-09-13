苹果 tvOS 16 正式版发布：Apple TV 支持任天堂手柄、跨设备连接、 Matter 协议等

IT之家 9 月 13 日消息，苹果今天发布了 tvOS 16 正式版系统，版本号为 (20J373)，这是适用于 Apple TV 4K 和 Apple TV HD 的最新版本的 tvOS 操作系统。

tvOS 16 更新可以通过 Apple TV 上的设置应用程序通过 OTA 下载，方法是转到系统 -> 软件更新。启用了自动软件更新的 Apple TV 用户将自动升级到 tvOS 16。

Apple TV 软件更新的规模比 iPhone、iPad 和 Mac 等其他平台的更新要小很多，但 tvOS 16 中有一些新功能需要注意。

此更新为 任天堂 Joy-Cons 和 Pro 控制器带来了游戏手柄支持。当智能家居协议 Matter 推出时，安装了 tvOS 16 的 Apple TV 将支持该协议，以改善来自不同公司的智能家居配件之间的互操作性。

IT之家了解到，tvOS 16 带来了跨设备连接，该功能允许开发人员将 Apple TV 应用程序与 iPhone、iPad 和 Apple Watch 应用程序集成，以在 Apple TV 上解锁新体验。多用户配置文件也通过使用共享钥匙串得到改进，这意味着用户在启动 Apple TV 应用程序时无需登录并选择他们的配置文件。

《苹果 HomePod 软件 v16 正式版发布》