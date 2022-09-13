苹果 HomePod 软件 v16 正式版发布

IT之家 9 月 13 日消息，苹果今天发布了 tvOS 16 正式版系统，版本号为 (20J373)。另外还发布了 HomePod 软件 v16 正式版，版本号也是 (20J373)。这是苹果专为 HomePod 和 HomePod mini 设计的新软件。

根据 Apple 的发行说明，HomePod 软件版本 16 包括一般性能和稳定性改进。

HomePod 软件会自动安装在 HomePod 上，除非该功能被禁用，但也可以按照下面的 HomePod 更新方法进行手动安装新系统。

打开家庭 Home 应用程序。

点击显示屏左上角的主 Home 图标。

如果只设置了一个家庭，这将直接进入设置，因此请直接跳至第 5 步。如果有多个家庭，请在弹出的工作表上点击“家庭设置”。

选择想要的家庭。

向下滚动到“软件更新”。

从 iPhone 或 iPad 屏幕顶部向下拉以检查更新。

选择“软件更新”后，用户将能够看到已安装的 HomePod 软件当前版本，并且可以根据需要关闭自动更新。

IT之家获悉，如果有可用的更新，用户只需点击“安装”按钮即可更新 HomePod。如果家中有多个 HomePod，每个 HomePod 都会通过此软件更新功能同时更新。

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