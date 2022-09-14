苹果 iPhone 14 / Pro 预装 iOS 16 早期版本：首发日即迎来更新，但只修复了一个小 Bug

IT之家 9 月 14 日消息，经过数月的测试，苹果本周向所有用户发布了 iOS 16 正式版。目前来看，正式版与一周前发布的候选版本 (RC) 是相同的。然而，根据一份最新的报告，iPhone 14 系列到手后就会收到 iOS 16 更新，虽然它本身已经预装 iOS 16。

@appleeswupdates 指出，iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 自带 iOS 16 系统。不过，一旦用户首次激活新 iPhone，系统将提示你安装最新的 iOS 16 版本 (20A362)。

根据苹果专门为 iPhone 14 / Pro 系列编写的发行说明，iOS 16 首发日更新的版本只是修复了一个 bug，该 bug 可能会导致一些照片在横向放大时看起来很怪。

此外，AppleSWUpdates 还透露，苹果 Apple Watch Series 8 同样也在第一天迎来了软件更新。

IT之家了解到，这其实已经不是苹果第一次在新机中预装与公开发布版本不同的新系统了，因为该公司需要在正式发布前几周做好一切准备，然后确保新机在出厂前就已经装好最新的操作系统。

据 9to5Mac 分析，iOS 16.0 正式版中的大部分文件都是在 8 月 6 日至 8 月 9 日之间编译的。另一方面，iPhone 14 中预装的固件是在那几天后的 8 月 18 日完成编译的。

首批预购 iPhone 14 和 Apple Watch Series 8 的用户将于 9 月 16 日 (周五) 拿到新机。一旦你拿到了其中一款新设备，你所需要做的就是打开“软件更新”并安装最新版本的 iOS 或 watchOS。