苹果 iOS 16 正式版推送，两天内的采用率已超过 iOS 15

IT之家 9 月 15 日消息，根据分析公司 Mixpanel 共享的数据，iOS 16 正式版发布两天后，有大约 11.6% 的 iPhone 安装了该版本。

去年苹果发布 iOS 15 正式版时，两天内的安装量仅占 8.5% 的 iPhone 设备，这意味着今年人们安装 iOS 16 的速度更快了。

iOS 16 可能是一个更具吸引力的更新，该版本带来了可定制的锁定屏幕和小部件选项，为 iPhone 带来了视觉上的变化。

不过，有一些 iOS 16 功能已经推迟，例如 iCloud 共享照片库、Matter 支持和 Freeform 应用，因此这些功能上线后安装量将进一步提升。当 iOS 系统添加新的 Emoji 表情符号时，通常也会看到升级比例的小幅跳跃。

IT之家了解到，目前，苹果还为用户提供了继续使用 iOS 15.7 的选项，这一举措也阻止了一部分用户安装 iOS 16 更新的想法。在 iOS 15 中，苹果也曾允许人们在 iOS 14 上停留一段时间，但在 iOS 15 发布四个月后取消了该支持。

Mixpanel 的数据表明，78.41% 的用户目前仍在运行 iOS 15，还有近 10% 的用户使用的是旧版 iOS。新的 iOS 16 更新适用于 iPhone 8 及更高版本，苹果不再支持 iPhone 6s 和 iPhone 7 型号。