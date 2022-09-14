iPhone 14 / Pro 上市后，苹果将在韩国开设第四家 Apple Store 零售店

IT之家 9 月 14 日消息，Apple Jamsil 将于 2022 年 9 月 24 日在韩国松坡区，并将在乐天世界购物中心开业。而 iPhone 14 / Pro 系列新品手机将于 9 月 16 日上市。

在首尔开设 Apple Myeongdong 零售店仅几个月后，苹果又宣布了另一家 Apple Store。该公告是在苹果官方商店网站上发布的，其中显示 Apple Jamsil 将于当地时间上午 10 点 30 分开放。

Apple Jamsil 距离 Apple Myeongdong 零售店 10 英里，隔着汉江。

该网站描述：“Apple Jamsil 即将开设一家新的 Apple Store，在首尔的繁荣区。” “你想把一个独特的想法带入生活还是从不同的东西中获得灵感？”

“或者你需要时间在疲惫的日常生活中充电吗？”它继续说道。“一个对你来说非常特别的空间……Apple Jamsil。现在，在这里，彼此多彩的思想汇聚在一起，像一块丝绸一样展开。”

IT之家获悉，苹果在韩国首尔的第一家零售店店是 Apple Garosu-gil，于 2018 年开业。第二家零售店 Apple Yeouido 于 2021 年开业。