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发布在即，英伟达 RTX 4090 / 4080 详细规格信息曝光

2022/9/14 19:20:54 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 9 月 14 日消息，今天，外媒 VideoCardz 结合多方爆料汇总了英伟达即将推出的 RTX 4090 / 4080 详细规格信息。

RTX 4090 

搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。

RTX 4080 16GB

搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。

RTX 4080 12GB

搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。

IT之家了解到，英伟达现已宣布将在 9 月 20 日举行一场 GeForce Beyond 特别直播，预计会介绍有关新一代 GPU 的信息。

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关键词：英伟达RTX 4090

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