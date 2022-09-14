疑似英伟达 RTX 4090 显卡散热模块曝光，内置 13 根热管

IT之家 9 月 14 日消息，据外媒 TechPowerUp 消息，疑似一款英伟达 RTX 4090 显卡的散热模块曝光。

据报道，这可能是一款非公版 RTX 4090 型号，散热规格很高，搭载了 13 根 6mm 热管，这些铜管连接到铜质 VC 均热板上，可以同时给 GPU 和周围的 24GB GDDR6X 显存导热。

考虑到 RTX 4090 450W 的 TGP，以及更高的可配置功耗，预计高端型号会采用四槽厚 + 三风扇的散热规格。

IT之家曾报道，DigiTimes 发布的一份报道指出，台湾的散热组件供应商预计其 2022 年下半年的产品前景广阔。下一代显卡将刺激对高性能散热器的需求，采用优质材料的高性能散热配件将为供应商提供更大的利润。

以下是 RTX 4090 和 RTX 4080 的最新爆料信息：

RTX 4090

搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。

RTX 4080 16GB

搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。

RTX 4080 12GB

搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。