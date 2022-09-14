苹果 iPhone 14 Pro / Max 评测汇总：“灵动岛”挖孔大有可为，4800 万像素 ProRAW 照片令人印象深刻

IT之家 9 月 14 日消息，苹果 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 机型将于 9 月 16 日星期五开始交付给客户并在 Apple Store 零售店推出，现在这些设备的第一批评测已经出炉。

iPhone 14 Pro 机型的主要新功能包括带有新“药丸 + 打孔”的灵动岛 AOD 常亮显示屏、带有 4800 万像素主镜头的升级相机、车祸检测和卫星连接以应对紧急情况、A16 仿生芯片可提供更快的速度性能，以及新的深紫色和深空黑色颜色选项。但卫星紧急 SOS 服务直到 11 月才将在美国和加拿大地区推出，中国大陆 / 香港 / 澳门地区版本不支持此功能。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 之间的唯一区别在于它们各自的 6.1 英寸和 6.7 英寸显示屏尺寸、电池续航和设备重量，因为 Pro 和 Pro Max 再次拥有相同的摄像头系统。

下面是 iPhone 14 Pro 的内容评测整理

灵动岛

灵动岛是 iPhone 14 Pro 系列机型独有的，它取代了 iPhone 13 系列机型上的传统刘海凹槽屏幕。在软件的帮助下，“药丸 + 打孔”会变形为不同的形状和大小，用于来电、警报、通知、Face ID 身份验证、计时器、逐向导航、实时活动等。

虽然灵动岛肯定比以前的 iPhone 上刘海屏更有用，但 The Verge 的 Nilay Patel 表示，该功能的潜力尚未完全实现，因为在发布时没有第三方应用程序支持灵动岛。一旦今年晚些时候推出实时活动功能，第三方应用程序将能够支持灵动岛。

“现在，灵动岛感觉还需要一年的改进和开发人员关注才能真正发挥出它的威力。”

AOD 显示

The Street 的 Jacob Krol 表示，iPhone 14 Pro 的全新全天候 AOD 显示屏在测试期间并未对电池续航产生明显影响：

“从目前的测试来看，使用 AOD 显示屏不会对 iPhone 14 Pro 或 14 Pro Max 的电池续航或整体运行时间产生负面影响。我仍然能够在 iPhone 14 Pro 上获得一整天的适度使用，尺寸更大的 iPhone 14 Pro Max 在相同的使用情况下可以持续一天半。苹果特别提到了新 A16 Bionic 中的一些增强功能，其核心旨在为显示屏高效运作。”

4800 万像素相机

Input 的 Raymond Wong 对 iPhone 14 Pro 的新 4800 万像素主镜头进行了测试，并对 4800 万像素的 ProRAW 照片印象深刻，但他说几乎没有注意到在日光下像素合并的 1200 万像素照片有什么不同。

“苹果的 ProRAW DNG 在 iPhone 13 Pro 和 iPhone 12 Pro 上有点令人失望；与 1200 万像素 JPEG 相比，1200 万像素 RAW 几乎没有更多细节。4800 万像素的 ProRAW 文件并非如此；这些图像非常庞大（通常在 70-80MB 之间），你可以在一部手机上获得的足够的细节量。”

Raymond Wong 还分享了他对新的深紫色和深空黑颜色选项的看法：

“我的 iPhone 14 Pro 评测机是深空黑。我喜欢它。玻璃后盖和不锈钢边框明显比灰色石墨色 iPhone 13 Pro 深；就像黑色和深黑色 iPhone 7 的混合版。另一台 iPhone 14 Pro Max 评测机是深紫色；它是一种深的紫色，有时看起来是灰色或黑色。两者都看起来很时尚；两者仍然是指纹收集器。你也可以购买银色和金色。”

A16 仿生芯片

Raymond Wong 分享了 iPhone 14 Pro 机型的 Geekbench 5 跑分结果，显示与 iPhone 13 Pro 相比，单核性能提升 8.7% ？，多核性能提高了 16.4%：

- iPhone 12 Pro：（A14 仿生）：单核 1586 / 多核 3937

- iPhone 13 Pro：（A15 仿生）：单核 1725 /多核 4722

- iPhone 14 Pro：（A16 仿生）：单核 1875 /多核 5495

电池续航

《华尔街日报》的 Joanna Stern 表示，iPhone 14 Pro 机型的电池续航时间并没有比 iPhone 13 Pro 机型长得多：

“就电池续航而言，我尝试过的 iPhone 14 或 14 Pro 机型的续航时间并没有比它们的前辈长得多。对于升级型号 iPhone 14 Plus，情况可能会有所不同。苹果说它拥有“我们有史以来最长的电池续航”—— 到时候我会测试一下 14 Plus 的电池使用情况。”

机身尺寸和重量

iPhone 14 Pro 厚度为 7.85mm，重量为 206 克；iPhone 14 Pro Max 厚度为 7.85mm，重量为 240 克，也是有史以来最重的 iPhone 。

iPhone 12 Pro: 7.4mm / 187 克

iPhone 13 Pro: 7.65mm / 203 克

iPhone 14 Pro: 7.85mm / 206 克

iPhone 12 Pro Max: 7.4mm / 226 克

iPhone 13 Pro Max: 7.65mm / 238 克

iPhone 14 Pro Max: 7.85mm / 240 克

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