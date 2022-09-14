新报告：苹果 iOS 16 系统发布首日升级采用率略高于 iOS 15

IT之家 9 月 14 日消息，苹果 iOS 16 的早期采用率已在一份新报告中披露，新更新在 24 小时后略微领先于 iOS 15。

据 Mixpanel 称，在 9 月 13 日发布并等待 24 小时后，苹果 iOS 16 系统迄今已被 6.71% 的用户下载。而第一天，iOS 15 的升级率为 6.48%。然而，iOS 14 数量超过了 iOS 15 和 iOS 16，第一天就有 9.22% 用户下载了它。

苹果官方网站对 iOS 15 进行了很好的称赞，称过去四年推出的所有设备中有 89% 运行此版本，而所有设备中有 82% 使用 iOS 15 系统。

从 iOS 15 开始，苹果在发布更新的方式上引入了显著的变化。它没有强制 iOS 14 用户升级。相反，iPhone 在设置中提供了两个软件更新版本之间的选择。

用户可以在继续使用 iOS 14 的同时接收最新的安全更新，如果他们愿意，还可以选择升级到 iOS 15。

此选项可能会影响首日采用率，这也适用于 iOS 16，在 iOS 16 正式版推出时，苹果同时提供了升级到 iOS 15.7 的选择。IT之家获悉，苹果仍将继续支持广泛的 iPhone 设备，iOS 16 可以安装在 iPhone 8 及更新机型上。

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