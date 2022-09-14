苹果 iPhone 14 Pro 截图会显示灵动岛动画“药丸”

IT之家 9 月 14 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已开启预售，并将于 9 月 16 日（本周五）上市开售。在此之前，第一批预订已开始向早期购物者发货。

苹果 iPhone 14 系列已抵达各地经销商仓库，iPhone 14 Pro 系列采用白色包装盒，上下圆环的主题壁纸，包括明显的“灵动岛”挖孔设计。另外，苹果严禁零售渠道在 9 月 16 日早 8 点前开机激活，如果经销商提前激活 iPhone 14 Pro / Max，将被罚款 20 万 / 台。

不过，今天众多贴子和视频等显示苹果 iPhone 14 Pro 还是被个别用户提前激活了。其中曝光了一些我们此前不知道的 iPhone 14 Pro 新功能变化。

据微博博主 @毒舌数码 晒出的图片显示，当 iPhone 14 Pro 出现灵动岛动画的时候，这时候截图操作就把“药丸”截上。不过当灵动岛无动画时，不清楚截图是空白处理还是原始长度的“药丸”。此前 iPhone 刘海屏手机在截图时，刘海区域会默认补齐，不显示“刘海凹槽”，只显示空白背景。

在展示 iPhone 14 Pro 的灵动岛设计时，苹果表示，“灵动岛给用户带来与 iPhone 交互的全新方式，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。随着灵动岛的推出，原深感摄像头经过重新设计，以缩小占用的显示空间。”

苹果还表示，“在不影响屏幕内容显示的前提下，灵动岛保持活跃状态，让用户仅需长按即可使用控制选项。地图、音乐 App 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。此外，灵动岛还适用于 iOS 16 中通过“实时活动”提供信息（如比赛得分和拼车信息）的第三方 App。灵动岛模糊了硬件和软件的界限，可灵活展开为各种形状，以便清晰呈现重要操作，如面容 ID 验证。”

IT之家获悉，在应用通知适配“灵动岛”方面，微信 QQ 微博等还需要进一步的完善。这些预计会在 iPhone 14 Pro / Max 上市后获得改进。