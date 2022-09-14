苹果官方小技巧：iOS 16 一键抠图这样实现

IT之家 9 月 14 日消息，苹果近期发布了 iOS 16 正式版，iOS 16 推出了重新设计的锁定屏幕，全新自定方式和各种小组件，多彩信息，一览即得。将锁定屏幕和专注模式关联，并使用专注模式过滤条件过滤 App 中的干扰内容。“信息”迎来重磅更新，可编辑或撤回刚发送的信息。看图查询可从背景提取图像主体，并拷贝粘贴至“邮件”和“信息”等 App 中。iOS 16 还包含针对“邮件”、“地图”、“钱包”和“健康”等功能的更新。

其中看图查询是一个有趣的功能，苹果官方 @Apple 支持 也带来了相关教程，在 iOS16 上只需一个长按的动作，就能把 iPhone 照片中的拍摄主体提取出来，拷贝粘贴到聊天对话或是正在编辑的文档里。

下面是视频：

IT之家提醒，看图查询功能仅适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型。

这也是实况文本的升级功能，用户现在可以点击并按住图片主体将其从背景中移出，再放置在信息等 App 中。另外，利用设备端智能，实况文本现在可以识别系统中所有视频的文字。用户可以在任何帧暂停视频、与文本互动并选择快速操作，如复制粘贴、翻译、转换货币等。这些同样适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型。

《苹果 iOS 16 正式版发布：全新自定义锁屏、iMessage 编辑撤销、支持 AirPods Pro 2 耳机等（附更新内容）》