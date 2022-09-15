消息称英伟达 RTX 40 系已于 8 月开始备货，涉及 4090/4080/4070

IT之家 9 月 15 日消息，tweaktown 援引中国台湾消息人士称，英伟达下一代 GeForce RTX 40 系列“Ada Lovelace”GPU 即将发布，而渠道商几个月来也一直在囤积下一代显卡。

据称，NVIDIA 自 8 月以来就一直在储备 GeForce RTX 4090、RTX 4080 和 RTX 4070 显卡。“是的，下一代 GPU 一直在等待我们…… 待在仓库中…… 处于休眠状态。”

此外，还有 GPU 供应商表示，他们的第一批 GeForce RTX 40 系列显卡于 8 月到货，例如近日曝光的几款 RTX 4090。

另一个消息来源表示，NVIDIA 将在下周的“GeForce Beyond”特别活动期间发布新的 GeForce RTX 4090、RTX 4080 和 RTX 4070，并将于 10 月开始上市。

此外，NVIDIA 将于 2023 年 1 月发布下一代中端 GeForce RTX 4060 系列 GPU，最有可能在 CES 2023 上发布，并在不久之后正式发售。

IT之家提醒，之前也有业界人士认为，目前基于 Ampere 的 GeForce RTX 30 系列显卡还有大量库存，这使得供应商不太满意，可能会影响 RTX 4080、4070 的上市进展。

@Moore's Law is Dead 也表示，他的 AIB 消息来源对拥有如此多的 Ampere GPU 不满意，以至于威胁到 NVIDIA 的下一代 Ada Lovelace GPU 分配。